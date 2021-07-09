Рибери не вернется в «Марсель»

Полузащитник Франк Рибери, у которого закончился контракт с «Фиорентиной», не вернется в «Марсель».

Как сообщает Canal+, президент французского клуба Пабло Лонгория опроверг эту информацию. По его словам, он уважает 38-летнего француза, но на эту позицию клуб не ищет усиления.

Ранее Рибери выступал за «Марсель» с 2005 по 2007 год. Он сыграл за провансальцев 89 матчей, забил 18 голов и сделал 20 голевых передач.

В минувшем сезоне Рибери провел 30 матчей, в которых забил 2 гола и сделал 6 результативных передач.