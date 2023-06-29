Зидан — о желании тренировать Мбаппе: «Когда-нибудь это может случиться»
Экс-тренер «Реала» Зинедин Зидан рассказал о желании поработать с форвардом «ПСЖ» Килианом Мбаппе.
«Когда ты тренер и есть такой игрок, как он, конечно, ты хочешь его тренировать. Многое может произойти. Когда-нибудь это может случиться. В любом случае, я восхищаюсь тем, что он делает», — цитирует Зидана L`Equipe.
Зидан находится без работы с 2021 года. До этого французский специалист дважды возглавлял «Реал», с которым он дважды побеждал в чемпионате Испании и трижды завоевал Лигу чемпионов.
Ранее сообщалось, что Мбаппе может перейти в «Реал» в летнее трансферное окно. Форвард отказывается продлевать свой контракт с «ПСЖ».
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8
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9
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10
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11
|Реймс
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12
|Монпелье
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13
|Тулуза
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14
|Брест
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15
|Страсбур
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16
|Нант
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17
|Гавр
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18
|Метц
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Брест – Ланс
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Клермон Фут – Монако
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Марсель – Реймс
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Монпелье – Гавр
|- : -
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Нант – Тулуза
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Ницца – Лилль
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ПСЖ – Лорьян
|- : -
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Ренн – Метц
|- : -
|13.08
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Страсбур – Лион
|- : -
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