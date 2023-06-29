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Решающая встреча между Мбаппе и руководством «ПСЖ» состоится 30 июня

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Килиан Мбаппе.
Фото Reuters

В пятницу, 30 июня пройдет решающая встреча форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе с руководством клуба, на которой определится его будущее, сообщает Marca.

По информации источника, 24-летнему форварду предложат продление контракта с клубом. Если он отклонит предложение, то парижане будут настаивать на его уходе в летнее трансферное окно.

Отмечается, что «Реал», который претендует на француза, не планирует никаких действий до момента, когда «ПСЖ» определит конкретную цену Мбаппе.

28 июня сообщалось, что «Ливерпуль» готов предложить за Мбаппе 300 миллионов евро.

В сезоне-2022/23 Мбаппе провел 43 матча во всех турнирах, забил 41 гол и отдал 10 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 180 миллионов евро.

Килиан Мбаппе
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реал
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