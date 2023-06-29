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Хомуха: «Головин не поблагодарил меня, когда перешел в «Монако»

Хомуха рассказал об отношениях со своими бывшими подопечными
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Новый главный тренер «Шинника» Дмитрий Хомуха, ранее возглавлявший молодежную сборную России, рассказал об отношениях со своими бывшими подопечными.

«С чем связываю свои тренерские результаты? Я получил колоссальный опыт общения с разными игроками и тренерами. Старался брать от них лучшие качества. Конечно, еще помог житейский опыт. Мы подобрали мощных игроков, которые сейчас выступают на приличном уровне. Головин даже в «Монако» уехал. Баринов, Гулиев, Митрюшкин, Жемалетдинов, Зуев, Якуба. Все они на слуху. Значит, мы неплохо отработали. Поблагодарил ли меня Головин после перехода в «Монако»? Нет. К сожалению, в этом мое поколение отличается от современных молодых ребят. Я благодарен своему тренеру за то, что он на периферии вырастил меня. У него хватило мудрости и терпения. Спасибо ему за то, чего я добился. Конечно, иногда поздравляют с праздниками или просят совета в трудной ситуации, но не более того. Сам я никогда не инициирую сближение», — приводит слова Хомухи «Евро-Футбол.Ру».

53-летний специалист заключил контракт с «Шинником» 19 июня. Соглашение с клубом рассчитано на два года.

Под руководством Хомухи Головин стал чемпионом Европы со сборной России до 17 лет и серебряным призером Евро со сборной до 19 лет.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005181438_homuha_golovin_ne_poblagodaril_menya_kogda_pereshel_v_monako
Александр Головин
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 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 38 27 4 7 89-40 85
2
 Ланс 38 25 9 4 68-29 84
3
 Марсель 38 22 7 9 67-40 73
4
 Ренн 38 21 5 12 69-39 68
5
 Лилль 38 19 10 9 65-44 67
6
 Монако 38 19 8 11 70-58 65
7
 Лион 38 18 8 12 65-47 62
8
 Клермон Фут 38 17 8 13 45-49 59
9
 Ницца 38 15 13 10 48-37 58
10
 Лорьян 38 15 10 13 52-53 55
11
 Реймс 38 12 15 11 45-45 51
12
 Монпелье 38 15 5 18 65-62 50
13
 Тулуза 38 13 9 16 51-57 48
14
 Брест 38 11 11 16 44-54 44
15
 Страсбур 38 9 13 16 51-59 40
16
 Нант 38 7 15 16 37-55 36
17
 Осер 38 8 11 19 35-63 35
18
 Аяччо 38 7 5 26 23-74 26
19
 Труа 38 4 12 22 45-81 24
20
 Анже 38 4 6 28 33-81 18
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Аяччо – Марсель
 1 : 0
3.06 22:00
Осер – Ланс
 1 : 3
3.06 22:00
Брест – Ренн
 1 : 2
3.06 22:00
Лорьян – Страсбур
 2 : 1
3.06 22:00
Монако – Тулуза
 1 : 2
3.06 22:00
Нант – Анже
 1 : 0
3.06 22:00
Ницца – Лион
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ПСЖ – Клермон Фут
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Александр Ляказетт

Александр Ляказетт

Лион

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Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

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Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

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Неймар

Неймар

ПСЖ

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Реми Кабелла

Реми Кабелла

Лилль

 10
И К Ж
Эммануэль Агбаду

Эммануэль Агбаду

Реймс

 29 3 5
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Тежи Саванье

Монпелье

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Осер

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