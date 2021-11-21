Зидан может возглавить летом «ПСЖ». Его жена не хочет жить в Англии

Зинедин Зидан может стать новым главным тренером «ПСЖ». Летом он может возглавить парижский клуб, если Маурисио Почеттино уйдет в «Манчестер Юнайтед», утверждает Cadena COPE.

Английский клуб также выходил на французского специалиста с предложением. Но Зидан отверг этот вариант по личным причинам: его жена не хочет жить в Англии, тем более — в Манчестере.

Напомним, что ранее Зидан дважды отказывал «Юнайтед», ссылаясь на нежелание приступать к работе посреди сезона.

Для того, чтобы убедить Зидана приступить к работе посреди сезона, руководство намерено улучшить экономическую составляющую предложения тренеру.