Зидан может возглавить летом «ПСЖ». Его жена не хочет жить в Англии
Зинедин Зидан может стать новым главным тренером «ПСЖ». Летом он может возглавить парижский клуб, если Маурисио Почеттино уйдет в «Манчестер Юнайтед», утверждает Cadena COPE.
Английский клуб также выходил на французского специалиста с предложением. Но Зидан отверг этот вариант по личным причинам: его жена не хочет жить в Англии, тем более — в Манчестере.
Напомним, что ранее Зидан дважды отказывал «Юнайтед», ссылаясь на нежелание приступать к работе посреди сезона.
Для того, чтобы убедить Зидана приступить к работе посреди сезона, руководство намерено улучшить экономическую составляющую предложения тренеру.
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