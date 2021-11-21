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«Метц» в меньшинстве ушел от поражения в матче с «Бордо»

18:53
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«Метц» в меньшинстве ушел от поражения в матче 14-го тура чемпионата Франции с «Бордо». Встреча завершилась со счетом 3:3.

«Метц» набрал только 9 очков в нынешнем сезоне и продолжает замыкать турнирную таблицу.

Франция. Лига 1. 14-й тур
21 нояб, 17:00. Stade Saint-Symphorien (Метц)
Метц
3:3
Бордо
Голы
Элис, 17 (0:1), Уден, 39 (0:2), Де Превиль, 45 (1:2), Нгюетт, 51 (2:2), Уден, 65 (2:3), Нгюетт, 70 (3:3)
Метц
Укиджа Бронн Ниакате (Нгюетт, 31 ) Делен Сентонз Куяте Н`Дорам Сарр Ньян (Гей, 82 ) Де Превиль (Яде, 82 ) Булая
Бордо
Костиль Грегерсен Мексер Мангаш (Менса, 86) Кватенг (Пембеле, 87) Отавиу Онана (Бриан, 81) Адли Дилросюн (Ньянг, 71) Уден (Калу, 82) Элис
Предупреждения
Сарр 28, Бронн 55  -  Элис 30, Адли 69
Удаления
Булая 68
Судьи
Бенуа Мийо

Франция. Лига 1. 14-й тур
21 нояб, 17:00. Raymond Kopa (Анже)
Анже
1:0
Лорьян
Голы
Мангани, 68 (1:0)
Анже
Петкович Думбья (Эбосс, 82 ) Траоре Тома Мансо Мангани Кабо Капель (Менди, 81 ) Унаи Буфаль Шо (Баокен, 74 )
Лорьян
Нарди Игор Силва Абержель Ляпорт Мендес Лорик (Бурле, 90) Петро Ле Фе Буагар (Лорьенте, 72) Моффи (Уаттара, 86) Грбич (Самбу, 86)
Предупреждения
Тома 26, Унаи 39, Кабо 72, Думбья 81  - 
Судьи
Хаким Бен Эль-Хадж

Франция. Лига 1. 14-й тур
21 нояб, 17:00. La Meinau (Страсбург)
Страсбур
1:1
Реймс
Голы
Экитике, 22 (0:1), Беллегард, 90 (1:1)
Нереализованный пенальти
Гамейро 43
Страсбур
Селс Гильбер Перрен (Уорис, 60 ) Ньямси Джикю Томассон Льенар Прцич (Сахи, 60 ) Сиссоко (Беллегард, 83 ) Гамейро (Кандиль, 72 ) Диалло
Реймс
Райкович Фас Конан Абдельхамид Гравиллон Матусива Кассама (Флип, 46) Лопи Туре Мбюкю Экитике (Донис, 67)
Предупреждения
Томассон 58  -  Гравиллон 38, Матусива 43, Флип 67, Абдельхамид 90
Судьи
Амори Делерю

Франция. Лига 1. 14-й тур
21 нояб, 17:00. Stade de l'Aube (Труа)
Труа
0:1
Сент-Этьен
Голы
Трауко, 60 (0:1)
Труа
Гальон Бьянкон Жиродон Сальмье Рами Каборе (Родригеш, 68 ) Дингоме (Тардье, 69 ) Куаме (Шамбо, 88 ) Рипар Шавалерен (Сук Хюн Джун, 69 ) Тугар (Домингес, 88 )
Сент-Этьен
Грин Колодзейчак Трауко Масон Над Будебуз (Диуссе, 90) Аушиш (Гурна-Дуат, 81) Юссуф Крассо (Хазри, 62) Норден Амума (Муффек, 81)
Предупреждения
Сальмье 21  -  Аушиш 36, Юссуф 48, Над 75, Грин 90
Судьи
Флоран Батта

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Интер
Наполи

X2

23%

1.69

Обе забьют - да

22%

1.66

Ф2 (0)

15%

2.38
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар 2
Спартак 1
Матч завершен

Обе забьют - да

31%

1.70

ТБ 2.5

23%

1.77

X2

16%

2.00
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль 4
Арсенал 0
Матч завершен

П1

26%

1.48

Ф1 (-1.0)

20%

1.77

Обе забьют - да

19%

1.64

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/france/league1/2021-2022/

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Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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