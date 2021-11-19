Чемпионат Франции, расписание матчей 14-го тура: «Монако» — «Лилль» и другие игры
14-й тур лиги 1.
«Монако» — «Лилль»
«ПСЖ» — «Нант»
«Ренн» — «Монпелье»
«Брест» — «Ланс»
«Анже» — «Лорьян»
«Метц» — «Бордо»
«Страсбур» — «Реймс»
«Труа» — «Сент-Этьен»
«Клермон Фут» — «Ницца»
«Лион» — «Марсель»
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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