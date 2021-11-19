Футбол
Франция
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Франции Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Франция

Чемпионат Франции, расписание матчей 14-го тура: «Монако» — «Лилль» и другие игры

17:20
Александр Головин. Фото ФК «Монако»
Александр Головин. Фото ФК «Монако»
Теги:

14-й тур лиги 1.

«Монако» — «Лилль»

Франция. Лига 1. 14-й тур
19 нояб, 23:00. Stade Louis II (Монако)
Монако
19 ноября, 23:00
Лилль
Судьи
Вилли Делажо

«ПСЖ» — «Нант»

Франция. Лига 1. 14-й тур
20 нояб, 19:00. Parc des Princes (Париж)
ПСЖ
20 ноября, 19:00
Нант
Судьи
Жереми Стина

«Ренн» — «Монпелье»

Франция. Лига 1. 14-й тур
20 нояб, 23:00. Roazhon Park (Stade de la Route de Lorient) (Ренн)
Ренн
20 ноября, 23:00
Монпелье
Судьи
Микаэль Лесаж

«Брест» — «Ланс»

Франция. Лига 1. 14-й тур
21 нояб, 15:00. Stade Francis Le Ble (Брест)
Брест
21 ноября, 15:00
Ланс
Судьи
Эрик Ваттеллье

«Анже» — «Лорьян»

Франция. Лига 1. 14-й тур
21 нояб, 17:00. Raymond Kopa (Анже)
Анже
21 ноября, 17:00
Лорьян
Судьи
Хаким Бен Эль-Хадж

«Метц» — «Бордо»

Франция. Лига 1. 14-й тур
21 нояб, 17:00. Stade Saint-Symphorien (Метц)
Метц
21 ноября, 17:00
Бордо
Судьи
Бенуа Мийо

«Страсбур» — «Реймс»

Франция. Лига 1. 14-й тур
21 нояб, 17:00. La Meinau (Страсбург)
Страсбур
21 ноября, 17:00
Реймс
Судьи
Амори Делерю

«Труа» — «Сент-Этьен»

Франция. Лига 1. 14-й тур
21 нояб, 17:00. Stade de l'Aube (Труа)
Труа
21 ноября, 17:00
Сент-Этьен
Судьи
Флоран Батта

«Клермон Фут» — «Ницца»

Франция. Лига 1. 14-й тур
21 нояб, 19:00. Stade Gabriel Montpied (Клермон)
Клермон Фут
21 ноября, 19:00
Ницца
Судьи
Стефани Фраппар

«Лион» — «Марсель»

Франция. Лига 1. 14-й тур
21 нояб, 22:45. Parc Olympique lyonnais (Stade des Lumieres) (Лион)
Лион
21 ноября, 22:45
Марсель
Судьи
Рюдди Бюке

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Спартак

Обе забьют - да

31%

1.70

ТБ 2.5

23%

1.77

X2

16%

2.00
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль
Арсенал

П1

26%

1.48

Ф1 (-1.0)

20%

1.77

Обе забьют - да

19%

1.64
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Интер
Наполи

X2

23%

1.69

Обе забьют - да

22%

1.66

Ф2 (0)

15%

2.38

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
«Трусы без яиц». Карпин возвел стену между собой и футболистами?
Лавров назвал неприличным вопрос шведского журналиста
0