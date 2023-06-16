Жиру сравнялся с Анри по матчам за сборную Франции

Нападающий «Милана» Оливье Жиру сравнялся с Тьерри Анри по матчам за сборную Франции.

36-летний форвард вышел в стартовом составе на встречу отборочного турнира Евро-2024 с Гибралтаром. Как сообщает Opta, для Жиру этот матч стал 123 за сборную Франции, такое же количество у Тьерри Анри. Они делят третью строчку.

На первом месте по матчам за Францию находится Уго Льориса (145), на втором — Лилиана Тюрама (142).

Счет в игре с Гибралтаром на данный момент 1:0 в пользу Франции, забил Жиру.