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Жиру сравнялся с Анри по матчам за сборную Франции

Ана Горшкова
Корреспондент
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Нападающий «Милана» Оливье Жиру сравнялся с Тьерри Анри по матчам за сборную Франции.

36-летний форвард вышел в стартовом составе на встречу отборочного турнира Евро-2024 с Гибралтаром. Как сообщает Opta, для Жиру этот матч стал 123 за сборную Франции, такое же количество у Тьерри Анри. Они делят третью строчку.

На первом месте по матчам за Францию находится Уго Льориса (145), на втором — Лилиана Тюрама (142).

Счет в игре с Гибралтаром на данный момент 1:0 в пользу Франции, забил Жиру.

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа B
16 июн, 21:45. ()
Гибралтар
Франция
Источник: Opta
Оливье Жиру
Тьерри Анри
Сборная Гибралтара по футболу
Сборная Франции по футболу
Чемпионат Европы по футболу
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 38 27 4 7 89-40 85
2
 Ланс 38 25 9 4 68-29 84
3
 Марсель 38 22 7 9 67-40 73
4
 Ренн 38 21 5 12 69-39 68
5
 Лилль 38 19 10 9 65-44 67
6
 Монако 38 19 8 11 70-58 65
7
 Лион 38 18 8 12 65-47 62
8
 Клермон Фут 38 17 8 13 45-49 59
9
 Ницца 38 15 13 10 48-37 58
10
 Лорьян 38 15 10 13 52-53 55
11
 Реймс 38 12 15 11 45-45 51
12
 Монпелье 38 15 5 18 65-62 50
13
 Тулуза 38 13 9 16 51-57 48
14
 Брест 38 11 11 16 44-54 44
15
 Страсбур 38 9 13 16 51-59 40
16
 Нант 38 7 15 16 37-55 36
17
 Осер 38 8 11 19 35-63 35
18
 Аяччо 38 7 5 26 23-74 26
19
 Труа 38 4 12 22 45-81 24
20
 Анже 38 4 6 28 33-81 18
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3.06 22:00
Аяччо – Марсель
 1 : 0
3.06 22:00
Осер – Ланс
 1 : 3
3.06 22:00
Брест – Ренн
 1 : 2
3.06 22:00
Лорьян – Страсбур
 2 : 1
3.06 22:00
Монако – Тулуза
 1 : 2
3.06 22:00
Нант – Анже
 1 : 0
3.06 22:00
Ницца – Лион
 3 : 1
3.06 22:00
ПСЖ – Клермон Фут
 2 : 3
3.06 22:00
Реймс – Монпелье
 1 : 3
3.06 22:00
Труа – Лилль
 1 : 1
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Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

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Александр Ляказетт

Александр Ляказетт

Лион

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Жонатан Давид

Лилль

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Лионель Месси

ПСЖ

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Неймар

ПСЖ

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Реми Кабелла

Лилль

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И К Ж
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Реймс

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