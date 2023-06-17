Тиагу Мотта является фаворитом на пост главного тренера «ПСЖ»

Новым главным тренером «ПСЖ» может стать бывший полузащитник команды Тиагу Мотта. По информации L'Equipe, итальянский специалистом является фаворитом на замену Кристофу Гальтье.

В ближайшее время состоятся встречи, чтобы добиться прогресса в переговорах. Вариант с приглашением Юлиана Нагельсмана провалился.

После завершения карьеры в 2018 году Мотта работал тренером молодежной команы «ПСЖ», а также в «Дженоа», «Специи» и «Болонье».

В сезоне-2022/23 «ПСЖ» под руководством Гальтье выиграл чемпионат Франции. Он работает с командой с лета 2022 года.