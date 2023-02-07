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Экс-полузащитник «ПСЖ» Ротен: «Мне кажется, что продление контракта с Месси — это чушь собачья»

Виталий Косик
Корреспондент
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Лионель Месси.
Фото Global Look Press

Бывший полузащитник «ПСЖ» и сборной Франции Жером Ротен высказался о возможном продлении контракта парижской команды с нападающим Лионелем Месси.

«Мне кажется, что продление контракта с Месси — это чушь собачья. Не понимаю, зачем продлевать с ним контракт, особенно с точки зрения имиджа. Он не прилагает усилий, чтобы продвинуть клуб вперед, поблагодарить болельщиков. У него никогда не бывает приятных жестов, он не хочет прилагать больше усилий», — приводит слова Ротена Le10sport.

Ранее спортивный директор «ПСЖ» Луис Кампос сообщал, что парижская команда ведет переговоры с аргентинским нападающим о продлении контракта.

35-летний Месси выступает за парижан с лета 2021 года. Его действующее соглашение рассчитано до июня 2023 года.

В текущем сезоне аргентинец провел 24 матча за «ПСЖ» во всех турнирах, забил 15 голов и отдал 14 результативных передач. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 50 миллионов евро.

Лионель Месси
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
0
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2
 Ланс 22 13 7 2 34-16 46
3
 Марсель 22 14 4 4 43-20 46
4
 Монако 22 13 5 4 48-29 44
5
 Ренн 22 12 4 6 41-25 40
6
 Лилль 22 11 5 6 38-27 38
7
 Лорьян 22 10 6 6 35-34 36
8
 Ницца 22 9 7 6 27-21 34
9
 Лион 22 9 5 8 33-24 32
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 Клермон Фут 22 8 6 8 24-29 30
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 Реймс 22 6 12 4 26-26 30
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 Тулуза 22 8 5 9 36-38 29
13
 Нант 22 5 10 7 23-26 25
14
 Монпелье 22 6 2 14 31-45 20
15
 Брест 22 4 8 10 24-35 20
16
 Труа 22 4 7 11 33-48 19
17
 Аяччо 22 5 3 14 18-39 18
18
 Страсбур 22 3 9 10 27-39 18
19
 Осер 22 3 5 14 18-46 14
20
 Анже 22 2 3 17 18-47 9
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Ницца – Аяччо
 - : -
11.02 19:00
Монако – ПСЖ
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Клермон Фут – Марсель
 - : -
12.02 15:00
Тулуза – Ренн
 - : -
12.02 17:00
Анже – Осер
 - : -
12.02 17:00
Лилль – Страсбур
 - : -
12.02 17:00
Монпелье – Брест
 - : -
12.02 17:00
Реймс – Труа
 - : -
12.02 19:05
Нант – Лорьян
 - : -
12.02 22:45
Лион – Ланс
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Килиан Мбаппе

ПСЖ

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Александр Ляказетт

Александр Ляказетт

Лион

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П
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Лионель Месси

ПСЖ

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Неймар

ПСЖ

 10
Жонатан Клаусс

Жонатан Клаусс

Марсель

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И К Ж
М`Бай Ньянг

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