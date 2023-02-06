Мбаппе признан лучшим игроком 2022 года в Европе по версии IFFHS

Нападающий «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе признан игроком года в Европе по версии Международной федерации футбольной истории и статистики.

Символическая сборная Европы выглядит следующим образом:

Тибо Куртуа («Реал», Бельгия) — Тео Эрнандес («Милан», Франция), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль», Нидерланды), Йошко Гвардиол («РБ Лейпциг», Хорватия), Дензел Дюмфрис («Интер», Нидерланды) — Антуан Гризманн («Атлетико», Франция), Кевин де Брейне («Манчестер Сити», Бельгия), Лука Модрич («Реал», Хорватия) — Килиан Мбаппе («ПСЖ», Франция), Карим Бензема («Реал», Франция), Эрлин Холанн («Манчестер Сити», Норвегия).

Мбаппе в составе сборной Франции вышел в финал ЧМ-2022 в Катаре. Француз стал лучшим бомбардиров турнира с 8 голами.