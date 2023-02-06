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Сегодня, 21:43

Мбаппе признан лучшим игроком 2022 года в Европе по версии IFFHS

Руслан Минаев
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Килиан Мбаппе.
Фото Reuters

Нападающий «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе признан игроком года в Европе по версии Международной федерации футбольной истории и статистики.

Символическая сборная Европы выглядит следующим образом:

Тибо Куртуа («Реал», Бельгия) — Тео Эрнандес («Милан», Франция), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль», Нидерланды), Йошко Гвардиол («РБ Лейпциг», Хорватия), Дензел Дюмфрис («Интер», Нидерланды) — Антуан Гризманн («Атлетико», Франция), Кевин де Брейне («Манчестер Сити», Бельгия), Лука Модрич («Реал», Хорватия) — Килиан Мбаппе («ПСЖ», Франция), Карим Бензема («Реал», Франция), Эрлин Холанн («Манчестер Сити», Норвегия).

Мбаппе в составе сборной Франции вышел в финал ЧМ-2022 в Катаре. Француз стал лучшим бомбардиров турнира с 8 голами.

Килиан Мбаппе
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И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 22 17 3 2 54-17 54
2
 Ланс 22 13 7 2 34-16 46
3
 Марсель 22 14 4 4 43-20 46
4
 Монако 22 13 5 4 48-29 44
5
 Ренн 22 12 4 6 41-25 40
6
 Лилль 22 11 5 6 38-27 38
7
 Лорьян 22 10 6 6 35-34 36
8
 Ницца 22 9 7 6 27-21 34
9
 Лион 22 9 5 8 33-24 32
10
 Клермон Фут 22 8 6 8 24-29 30
11
 Реймс 22 6 12 4 26-26 30
12
 Тулуза 22 8 5 9 36-38 29
13
 Нант 22 5 10 7 23-26 25
14
 Монпелье 22 6 2 14 31-45 20
15
 Брест 22 4 8 10 24-35 20
16
 Труа 22 4 7 11 33-48 19
17
 Аяччо 22 5 3 14 18-39 18
18
 Страсбур 22 3 9 10 27-39 18
19
 Осер 22 3 5 14 18-46 14
20
 Анже 22 2 3 17 18-47 9
Результаты / календарь
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34 тур
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36 тур
37 тур
38 тур
10.02 23:00
Ницца – Аяччо
 - : -
11.02 19:00
Монако – ПСЖ
 - : -
11.02 23:00
Клермон Фут – Марсель
 - : -
12.02 15:00
Тулуза – Ренн
 - : -
12.02 17:00
Анже – Осер
 - : -
12.02 17:00
Лилль – Страсбур
 - : -
12.02 17:00
Монпелье – Брест
 - : -
12.02 17:00
Реймс – Труа
 - : -
12.02 19:05
Нант – Лорьян
 - : -
12.02 22:45
Лион – Ланс
 - : -
Все результаты / календарь
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Фолэрин Балоган

Фолэрин Балоган

Реймс

 14
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 13
Александр Ляказетт

Александр Ляказетт

Лион

 13
П
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 10
Неймар

Неймар

ПСЖ

 10
Жонатан Клаусс

Жонатан Клаусс

Марсель

 8
И К Ж
М`Бай Ньянг

М`Бай Ньянг

Осер

 17 2 2
Эммануэль Агбаду

Эммануэль Агбаду

Реймс

 19 2 2
Самюэль Жиго

Самюэль Жиго

Марсель

 16 1 2
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