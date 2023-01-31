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Сегодня, 09:04

Жена украинского футболиста Малиновского опубликовала пост в защиту мужа

Ана Горшкова
Корреспондент
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Руслан Малиновский.
Фото Reuters

Жена украинского футболиста «Марселя» Руслана Малиновского Роксана опубликовала пост в защиту мужа.

После матча 20-го тура чемпионата Франции против «Монако» (1:1) Малиновский обнял российского игрока команды-соперника Александра Головина. Из-за данного поступка его раскритиковали украинские фанаты, игрок извинился за свои действия.

«Во-первых, он не обнимался, а пересекся с ним Головиным на поле после игры, игрок «Монако» элементарно поздоровался, Руслан ответил. Ничего такого я не вижу. К тому же позиция игрока нам стала известна. Это его личное дело — высказываться публично или нет, нам это безразлично. Настоящие болельщики никогда не будут так говорить. Все, кто будут клеветать, оскорблять, будут просто уходить в черный список. Я никому не позволю его дискредитировать», — приводит слова Роксаны РИА «Новости» со ссылкой на соцсети девушки.

Также жена Малиновского обратилась к футбольным пабликам и заявила, что они разводят грязь среди населения.

«Футбольные паблики, молодцы, хайпанули? Именно поэтому мы с Русланом их никогда не читаем, не даем интервью, не отвечаем. Жизнь и ваша работа только в этом и состоят. Следуйте примеру таких журналистов, как Джанлука Ди Марцио или Фабрицио Романо. Именно поэтому они там, а вы здесь в инстаграмных пабликах враждуете со своими же футболистам и разводите грязь среди населения, разжигая ненависть друг к другу. Кому очень интересно, найдите лучшее видео этого момента», — добавила Роксана.

Малиновский перешел в «Марсель» в зимнее трансферное окно из итальянской «Аталанты», где ранее выступал вместе с другим российским игроком — Алексеем Миранчуком.

В нынешнем сезоне 26-летний Головин провел 19 матчей во французской лиге 1, в которых забил 4 гола и сделал 5 голевых передач.

Источник: РИА Новости
Александр Головин
Руслан Малиновский
ФК Марсель
ФК Монако
2
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И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 20 15 3 2 49-15 48
2
 Ланс 20 13 6 1 33-14 45
3
 Марсель 20 13 4 3 40-17 43
4
 Монако 20 11 5 4 43-27 38
5
 Ренн 20 11 4 5 37-22 37
6
 Лорьян 20 10 5 5 33-30 35
7
 Лилль 20 10 4 6 35-26 34
8
 Клермон Фут 20 8 5 7 24-27 29
9
 Лион 20 8 4 8 30-23 28
10
 Ницца 20 7 7 6 23-20 28
11
 Тулуза 20 7 5 8 31-35 26
12
 Реймс 20 5 11 4 22-24 26
13
 Нант 20 4 10 6 21-24 22
14
 Монпелье 20 6 2 12 30-40 20
15
 Труа 20 4 7 9 31-41 19
16
 Брест 20 4 6 10 23-34 18
17
 Аяччо 20 4 3 13 16-36 15
18
 Страсбур 20 2 9 9 25-36 15
19
 Осер 20 3 4 13 16-43 13
20
 Анже 20 2 2 16 17-45 8
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1.02 21:00
Анже – Аяччо
 - : -
1.02 21:00
Лилль – Клермон Фут
 - : -
1.02 21:00
Нант – Марсель
 - : -
1.02 21:00
Реймс – Лорьян
 - : -
1.02 21:00
Тулуза – Труа
 - : -
1.02 23:00
Ланс – Ницца
 - : -
1.02 23:00
Лион – Брест
 - : -
1.02 23:00
Монако – Осер
 - : -
1.02 23:00
Монпелье – ПСЖ
 - : -
1.02 23:00
Ренн – Страсбур
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Килиан Мбаппе

ПСЖ

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Терем Моффи

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Неймар

Неймар

ПСЖ

 12
П
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Лионель Месси

ПСЖ

 10
Неймар

Неймар

ПСЖ

 10
Жонатан Клаусс

Жонатан Клаусс

Марсель

 7
И К Ж
М`Бай Ньянг

М`Бай Ньянг

Осер

 15 2 2
Эммануэль Агбаду

Эммануэль Агбаду

Реймс

 17 2 2
Самюэль Жиго

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