Жена украинского футболиста Малиновского опубликовала пост в защиту мужа

Жена украинского футболиста «Марселя» Руслана Малиновского Роксана опубликовала пост в защиту мужа.

После матча 20-го тура чемпионата Франции против «Монако» (1:1) Малиновский обнял российского игрока команды-соперника Александра Головина. Из-за данного поступка его раскритиковали украинские фанаты, игрок извинился за свои действия.

«Во-первых, он не обнимался, а пересекся с ним Головиным на поле после игры, игрок «Монако» элементарно поздоровался, Руслан ответил. Ничего такого я не вижу. К тому же позиция игрока нам стала известна. Это его личное дело — высказываться публично или нет, нам это безразлично. Настоящие болельщики никогда не будут так говорить. Все, кто будут клеветать, оскорблять, будут просто уходить в черный список. Я никому не позволю его дискредитировать», — приводит слова Роксаны РИА «Новости» со ссылкой на соцсети девушки.

Также жена Малиновского обратилась к футбольным пабликам и заявила, что они разводят грязь среди населения.

«Футбольные паблики, молодцы, хайпанули? Именно поэтому мы с Русланом их никогда не читаем, не даем интервью, не отвечаем. Жизнь и ваша работа только в этом и состоят. Следуйте примеру таких журналистов, как Джанлука Ди Марцио или Фабрицио Романо. Именно поэтому они там, а вы здесь в инстаграмных пабликах враждуете со своими же футболистам и разводите грязь среди населения, разжигая ненависть друг к другу. Кому очень интересно, найдите лучшее видео этого момента», — добавила Роксана.

Малиновский перешел в «Марсель» в зимнее трансферное окно из итальянской «Аталанты», где ранее выступал вместе с другим российским игроком — Алексеем Миранчуком.

В нынешнем сезоне 26-летний Головин провел 19 матчей во французской лиге 1, в которых забил 4 гола и сделал 5 голевых передач.