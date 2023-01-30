«ПСЖ» ведет переговоры с «Челси» по трансферу Зиеша

«ПСЖ» ведет переговоры с «Челси» по трансферу полузащитника Хакима Зиеша, сообщает L'Equipe.

Сам 29-летний марокканец готов к переходу во французскую команду в зимнее трансферное окно.

В текущем сезоне Зиеш провел за лондонскую команду 15 матчей во всех турнирах и отдал одну голевую передачу.

Его контракт с клубом рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока сборной Марокко в 20 миллионов евро.