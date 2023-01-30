Головин и Малиновский обнялись после матча «Монако» и «Марселя»
Во время матча 20-го тура лиги 1 «Марселя» с «Монако» (1:1) украинский игрок Руслан Малиновский обнял Александра Головина в качестве жеста приветствия, сообщает ИА REGNUM.
После встречи многие журналисты назвали этот поступок странным. Малиновский отказался комментировать свои объятия с россиянином.
Ранее украинские спортсмены не раз подвергались критике за совместные фотографии с российскими спортсменами.
Малиновский был одноклубником российского полузащитника Алексея Миранчука, с которым украинец вместе играл в «Аталанте».
Источник: https://regnum.ru/news/3775671
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|1.02
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|
Лилль – Клермон Фут
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|1.02
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Нант – Марсель
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|
Реймс – Лорьян
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|1.02
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|23:00
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Лион – Брест
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