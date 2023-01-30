Украинский футболист Малиновский извинился за объятия с российским игроком «Монако» Головиным

Полузащитник «Марселя» Руслан Малиновский в социальных сетях принес извинения украинским фанатам за то, что после матча 20-го тура чемпионата Франции против «Монако» (1:1) обнял российского игрока Александра Головина.

Руслан Малиновский и Александр Головин.

«Я хочу извиниться перед украинцами за ответ на жест игрока «Монако». Я понимаю, что лучше бы я обошел его стороной, но так случилось, что он подошел ко мне и поздоровался. После игры все игроки жмут друг другу руки, и я чисто машинально это сделал. В индивидуальном виде спорта я бы даже не вышел играть против российского спортсмена, поскольку я полностью поддерживаю отстранение россиян от международных соревнований», — написал Малиновский в социальных сетях.

Напомним, что Малиновский перешел в «Марсель» в зимнее трансферное окно из итальянской «Аталанты», где ранее выступал вместе с другим российским игроком — Алексеем Миранчуком.