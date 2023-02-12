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Сегодня, 12:40

Кимпембе о поражении от «Монако»: «ПСЖ» переживает не лучшие времена»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Защитник «ПСЖ» Преснель Кимпембе обратился к фанатам после поражения от «Монако» (1:3) в 23-м туре чемпионата Франции.

«Мы нуждаемся в вас, ребята. Вы будете нужны нам на домашнем матче с «Баварией» во вторник. Нам нужно вернуться в привычное русло в раздевалке, в команде, вы не сдавайтесь», – приводит слова Кимпембе RMC Sport.

Также защитник ответил на вопрос о причинах кризиса в «ПСЖ».

«Почему в команде кризис? Это не кризис. Еще не конец, даже если результаты не те, на которые мы рассчитывали. Мы должны проснуться и провести серию хороших выступлений. Мы переживаем не лучшие времена. У нас была череда побед в течение шести месяцев. Мы не должны отбрасывать это», – сказал Кимпембе.

14 февраля «ПСЖ» проведет первую встречу 1/8 финала Лиги чемпионов с «Баварией».

Источник: RMC Sport
Преснель Кимпембе
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
0
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И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 23 17 3 3 55-20 54
2
 Марсель 23 15 4 4 45-20 49
3
 Монако 23 14 5 4 51-30 47
4
 Ланс 22 13 7 2 34-16 46
5
 Ренн 22 12 4 6 41-25 40
6
 Лилль 22 11 5 6 38-27 38
7
 Ницца 23 10 7 6 30-21 37
8
 Лорьян 22 10 6 6 35-34 36
9
 Лион 22 9 5 8 33-24 32
10
 Клермон Фут 23 8 6 9 24-31 30
11
 Реймс 22 6 12 4 26-26 30
12
 Тулуза 22 8 5 9 36-38 29
13
 Нант 22 5 10 7 23-26 25
14
 Монпелье 22 6 2 14 31-45 20
15
 Брест 22 4 8 10 24-35 20
16
 Труа 22 4 7 11 33-48 19
17
 Аяччо 23 5 3 15 18-42 18
18
 Страсбур 22 3 9 10 27-39 18
19
 Осер 22 3 5 14 18-46 14
20
 Анже 22 2 3 17 18-47 9
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36 тур
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38 тур
10.02 23:00
Ницца – Аяччо
 3 : 0
11.02 19:00
Монако – ПСЖ
 3 : 1
11.02 23:00
Клермон Фут – Марсель
 0 : 2
12.02 15:00
Тулуза – Ренн
 - : -
12.02 17:00
Анже – Осер
 - : -
12.02 17:00
Лилль – Страсбур
 - : -
12.02 17:00
Монпелье – Брест
 - : -
12.02 17:00
Реймс – Труа
 - : -
12.02 19:05
Нант – Лорьян
 - : -
12.02 22:45
Лион – Ланс
 - : -
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Виссам Бен-Йеддер

Виссам Бен-Йеддер

Монако

 14
Фолэрин Балоган

Фолэрин Балоган

Реймс

 14
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 13
П
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 10
Неймар

Неймар

ПСЖ

 10
Жонатан Клаусс

Жонатан Клаусс

Марсель

 8
И К Ж
М`Бай Ньянг

М`Бай Ньянг

Осер

 17 2 2
Эммануэль Агбаду

Эммануэль Агбаду

Реймс

 19 2 2
Самюэль Жиго

Самюэль Жиго

Марсель

 17 1 2
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