Полузащитник «Монако» Фофана: «Знали, что победа над «ПСЖ» позволит выйти на 2-е место»

Полузащитник «Монако» Юссуф Фофана оценил победу команды над «ПСЖ» (3:1) в матче 23-го тура лиге 1.

«Мы знали, что нас ждет серьезное сражение, и понимали, что победа в матче с «ПСЖ» может позволить нам выйти на второе место в таблице. Дело сделано, и теперь мы насладимся результатом. Но было бы неплохо еще больше развить успех. Мы сыграли убедительно и сумели отличиться тогда, когда это было нужно. Несмотря на то, что они были не в оптимальном составе, это все же «ПСЖ», — приводит слова игрока сайт «Монако».

«ПСЖ» с 54 очками лидирует в турнирной таблице. «Монако», не проигрывающий в национальном первенстве на протяжении восьми встреч, набрал 47 очков и поднялся на вторую позицию.