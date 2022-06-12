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Сегодня, 17:38

Защитник «ПСЖ» Колин Дагба может перейти в французский «Страсбур»

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Правый защитник «ПСЖ» Колин Дагба может перейти в французский «Страсбур» этим летом.

По информации RCM 23-летний защитник не смог закрепиться в составе парижского клуба. 23-летний марокканец Ашраф Хакими вытеснил футболиста из стартового состава, новый спортивный советник Луис Кампос дал задание агентам найти запасного правого защитника и продать Дагбу в ближайшее время. В покупке французского крайнего защитника заинтересован «Страсбур», а также несколько немецких клубов.

Дагба в прошедшем сезоне провел в «ПСЖ» 6 матчей во всех турнирах и отдал 1 голевую передачу. Парижский клуб одержал победу в чемпионате Франции, набрав 86 очков в 38 турах.

«Страсбур» в сезоне-2021/22 занял 6-е место в чемпионате Франции, набрав 63 очка в 38 матчах.

Источник: https://www.getfootballnewsfrance.com/2022/strasbourg-interested-in-psgs-colin-dagba/
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2
 Марсель 38 21 8 9 63-38 71
3
 Монако 38 20 9 9 65-40 69
4
 Ренн 38 20 6 12 82-40 66
5
 Ницца 38 20 7 11 52-36 66
6
 Страсбур 38 17 12 9 60-43 63
7
 Ланс 38 17 11 10 62-48 62
8
 Лион 38 17 11 10 66-51 61
9
 Нант 38 15 10 13 55-48 55
10
 Лилль 38 14 13 11 48-48 55
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 Брест 38 13 9 16 49-57 48
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 Реймс 38 11 13 14 43-44 46
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 Монпелье 38 12 7 19 49-61 43
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 Анже 38 10 11 17 44-55 41
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 Лорьян 38 8 12 18 35-63 36
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 Сент-Этьен 38 7 11 20 42-77 32
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Лилль – Ренн
 2 : 2
21.05 22:00
Лорьян – Труа
 1 : 1
21.05 22:00
Марсель – Страсбур
 4 : 0
21.05 22:00
Нант – Сент-Этьен
 1 : 1
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Лион

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Кильян Мбаппе

ПСЖ

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Лионель Месси

ПСЖ

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