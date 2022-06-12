Защитник «ПСЖ» Колин Дагба может перейти в французский «Страсбур»

Правый защитник «ПСЖ» Колин Дагба может перейти в французский «Страсбур» этим летом.

По информации RCM 23-летний защитник не смог закрепиться в составе парижского клуба. 23-летний марокканец Ашраф Хакими вытеснил футболиста из стартового состава, новый спортивный советник Луис Кампос дал задание агентам найти запасного правого защитника и продать Дагбу в ближайшее время. В покупке французского крайнего защитника заинтересован «Страсбур», а также несколько немецких клубов.

Дагба в прошедшем сезоне провел в «ПСЖ» 6 матчей во всех турнирах и отдал 1 голевую передачу. Парижский клуб одержал победу в чемпионате Франции, набрав 86 очков в 38 турах.

«Страсбур» в сезоне-2021/22 занял 6-е место в чемпионате Франции, набрав 63 очка в 38 матчах.