«ПСЖ» готов заплатить 80 миллионов евро за защитника «Интера» Шкриньяра

Защитник «Интера» Милан Шкриньяр возглавляет список трансферных целей «ПСЖ», сообщает Corriere dello Sport.

Миланский клуб получил первое предложение по защитнику и сразу же отклонил его. «ПСЖ» предлагал за 27-летнего футболиста 60 миллионов евро.

Однако парижский клуб готов увеличить свое предложение до 80 миллионов. Но в борьбу за футболиста может включиться «Челси», который потерял двух центральных защитников — Антонио Рюдигера и Андреаса Кристенсена.

Ранее появилась информация, что «Интер» предлагает Шкриньяру новый контракт до 2026 года. В таком случае зарплата футболиста составит 4,5 миллиона евро за сезон без учета бонусов.

В сезоне-2021/22 словак забил 4 гола в 48 матчах за команду. Действующий контракт защитника с клубом действует до конца июня 2023 года.