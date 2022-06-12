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Сегодня, 17:25

«ПСЖ» готов заплатить 80 миллионов евро за защитника «Интера» Шкриньяра

Иван Шитик
Корреспондент
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Защитник «Интера» Милан Шкриньяр возглавляет список трансферных целей «ПСЖ», сообщает Corriere dello Sport.

Миланский клуб получил первое предложение по защитнику и сразу же отклонил его. «ПСЖ» предлагал за 27-летнего футболиста 60 миллионов евро.

Однако парижский клуб готов увеличить свое предложение до 80 миллионов. Но в борьбу за футболиста может включиться «Челси», который потерял двух центральных защитников — Антонио Рюдигера и Андреаса Кристенсена.

Ранее появилась информация, что «Интер» предлагает Шкриньяру новый контракт до 2026 года. В таком случае зарплата футболиста составит 4,5 миллиона евро за сезон без учета бонусов.

В сезоне-2021/22 словак забил 4 гола в 48 матчах за команду. Действующий контракт защитника с клубом действует до конца июня 2023 года.

Милан Шкриньяр
ФК Интер (Интернационале)
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
0
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2
 Марсель 38 21 8 9 63-38 71
3
 Монако 38 20 9 9 65-40 69
4
 Ренн 38 20 6 12 82-40 66
5
 Ницца 38 20 7 11 52-36 66
6
 Страсбур 38 17 12 9 60-43 63
7
 Ланс 38 17 11 10 62-48 62
8
 Лион 38 17 11 10 66-51 61
9
 Нант 38 15 10 13 55-48 55
10
 Лилль 38 14 13 11 48-48 55
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 Брест 38 13 9 16 49-57 48
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 Реймс 38 11 13 14 43-44 46
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 Анже 38 10 11 17 44-55 41
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 Труа 38 9 11 18 37-53 38
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 Лорьян 38 8 12 18 35-63 36
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 Сент-Этьен 38 7 11 20 42-77 32
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 Бордо 38 6 13 19 52-91 31
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Марсель – Страсбур
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Нант – Сент-Этьен
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