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Сегодня, 20:13

Экс-защитник «Сочи» Рами рассчитывает подписать новый контракт с «Труа»

Иван Шитик
Корреспондент
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Защитник «Труа» Адиль Рами планирует подписать новое соглашение с клубом, сообщает Get French Football News.

Нынешний договор 36-летнего игрока с командой истекает 30 июня 2022 года.

Рами стал футболистом «Труа» летом 2021 года. В 18 матчах за команду Адиль забил три гола.

Напомним, в феврале 2020 года Рами стал игроком «Сочи», но так и не провел за клуб ни одного матча. В мае российский клуб расторг контракт с французом.

Ранее чемпион мира-2018 выступал в составе «Боавишты», «Фенербахче», «Марселя», «Севильи», «Милана», «Валенсии» и «Лилля».

Адиль Рами
ФК Труа
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