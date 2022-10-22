Футбол
Франция
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Франции Кубок лиги Суперкубок
Главная
Футбол
Франция

Сегодня, 05:36

Защитник «Монако» Кайю Энрике хочет добиться победы над «Лиллем»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Защитник «Монако» Кайю Энрике поделился ожиданиями от матча 12-го тура чемпионата Франции против «Лилля».

«Мы готовимся к непростой игре с «Лиллем», ведь у них очень крепкая команда, с очень серьезным подбором игроков. Сейчас они выступают уверенно и набрали неплохой ход. Также у них в составе имеются скоростные форварды, которые способны стремительно уходить вперед. Нам же нужно будет доставлять им неудобства, когда будут возможности это сделать. Мы должны набирать очки. Если мы выйдем на поле с правильным настроем и твердым желанием добиться победы, высока вероятность, что у нас все получится. Нужно будет проявить сплоченность, быть единым целым и действовать агрессивно», — цитирует пресс-служба клуба Энрике.

Матч «Лилль» — «Монако» состоится в воскресенье, 23 октября. Начало встречи — 21.45 по московскому времени.

Источник: https://www.asmonaco.com/ru/%D0%BA%D0%B0%D0%B9%D0%BE-%D1%8D%D0%BD%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B5-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%BE-%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%8F%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D1%81%D0%BF%D0%BB/
Футбол
ФК Лилль
ФК Монако
1
0
Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Исторические рекорды и смерть в 38: как выглядела самая экстравагантная легкоатлетка мира
Суперматчи наших звезд: Капризов зарешал в овертайме, Свечников сделал хет-трик
Командиры дивизии США заявили о готовности зайти на территорию Украины
Небензя заявил о применении Украиной террористических методов на территории РФ
ВДВ России уничтожили батальон ВСУ с танками из Македонии и Словении
Особенности танка Т-72Б3М: фотогалерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Маркиньюс вышел на третье место в истории «ПСЖ» по сыгранным матчам
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 12 10 2 0 32-5 32
2
 Лорьян 11 8 2 1 21-14 26
3
 Ланс 11 7 3 1 18-8 24
4
 Марсель 11 7 2 2 20-8 23
5
 Монако 11 6 3 2 20-14 21
6
 Ренн 11 6 3 2 23-11 21
7
 Лилль 11 6 1 4 21-18 19
8
 Клермон Фут 11 5 2 4 15-16 17
9
 Тулуза 11 4 3 4 17-18 15
10
 Лион 11 4 2 5 19-15 14
11
 Ницца 11 3 3 5 10-14 12
12
 Монпелье 11 4 0 7 21-22 12
13
 Труа 11 3 3 5 19-22 12
14
 Нант 11 2 4 5 13-19 10
15
 Реймс 11 1 6 4 12-19 9
16
 Осер 11 2 3 6 11-23 9
17
 Страсбур 11 1 5 5 10-17 8
18
 Аяччо 12 2 2 8 8-19 8
19
 Анже 11 2 2 7 13-27 8
20
 Брест 11 1 3 7 11-25 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
21.10 22:00
Аяччо – ПСЖ
 0 : 3
22.10 18:00
Монпелье – Лион
 - : -
22.10 22:00
Марсель – Ланс
 - : -
23.10 14:00
Анже – Ренн
 - : -
23.10 16:00
Клермон Фут – Брест
 - : -
23.10 16:00
Реймс – Осер
 - : -
23.10 16:00
Тулуза – Страсбур
 - : -
23.10 16:00
Труа – Лорьян
 - : -
23.10 18:05
Ницца – Нант
 - : -
23.10 21:45
Лилль – Монако
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 10
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 9
Неймар

Неймар

ПСЖ

 9
П
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 9
Неймар

Неймар

ПСЖ

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Лилль

 4
И К Ж
Эммануэль Агбаду

Эммануэль Агбаду

Реймс

 10 2 2
Самюэль Жиго

Самюэль Жиго

Марсель

 8 1 2
Дион Лопи

Дион Лопи

Реймс

 8 1 2
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости