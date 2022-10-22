Футбол
Франция
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Франции Кубок лиги Суперкубок
Главная
Футбол
Франция

Сегодня, 05:06

Маркиньюс вышел на третье место в истории «ПСЖ» по сыгранным матчам

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Матч против «Аяччо» в 12-м туре чемпионата Франции стал для защитника «ПСЖ» Маркиньюса 380-м в составе парижской команды.

Как сообщает пресс-служба клуба, 28-летний бразилец вышел на третье место в истории клуба по этому показателю. Больше него за парижан сыграли только Жан-Марк Пилорже (435 матчей) и Марко Верратти (393 матча).

Маркиньюс в 2013 году перешел в «ПСЖ» из «Ромы» за 32 миллиона евро. С сезона-2020/21 бразильский защитник является капитаном команды.

Маркос Аоас Корреа (Маркиньос)
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
0
Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Осуждала Шарапову, но попалась сама. Экс-первую ракетку мира Халеп отстранили за допинг
Русский защитник бросил попытки пробиться в НХЛ и уехал из Америки. Он совсем не жалеет об этом
Командиры дивизии США заявили о готовности зайти на территорию Украины
Небензя заявил о применении Украиной террористических методов на территории РФ
ВДВ России уничтожили батальон ВСУ с танками из Македонии и Словении
Особенности танка Т-72Б3М: фотогалерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Лига 1: «ПСЖ» разгромил «Аяччо», «Лилль» — «Монако» и другие матчи 12-го тура
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 12 10 2 0 32-5 32
2
 Лорьян 11 8 2 1 21-14 26
3
 Ланс 11 7 3 1 18-8 24
4
 Марсель 11 7 2 2 20-8 23
5
 Монако 11 6 3 2 20-14 21
6
 Ренн 11 6 3 2 23-11 21
7
 Лилль 11 6 1 4 21-18 19
8
 Клермон Фут 11 5 2 4 15-16 17
9
 Тулуза 11 4 3 4 17-18 15
10
 Лион 11 4 2 5 19-15 14
11
 Ницца 11 3 3 5 10-14 12
12
 Монпелье 11 4 0 7 21-22 12
13
 Труа 11 3 3 5 19-22 12
14
 Нант 11 2 4 5 13-19 10
15
 Реймс 11 1 6 4 12-19 9
16
 Осер 11 2 3 6 11-23 9
17
 Страсбур 11 1 5 5 10-17 8
18
 Аяччо 12 2 2 8 8-19 8
19
 Анже 11 2 2 7 13-27 8
20
 Брест 11 1 3 7 11-25 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
21.10 22:00
Аяччо – ПСЖ
 0 : 3
22.10 18:00
Монпелье – Лион
 - : -
22.10 22:00
Марсель – Ланс
 - : -
23.10 14:00
Анже – Ренн
 - : -
23.10 16:00
Клермон Фут – Брест
 - : -
23.10 16:00
Реймс – Осер
 - : -
23.10 16:00
Тулуза – Страсбур
 - : -
23.10 16:00
Труа – Лорьян
 - : -
23.10 18:05
Ницца – Нант
 - : -
23.10 21:45
Лилль – Монако
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 10
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 9
Неймар

Неймар

ПСЖ

 9
П
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 9
Неймар

Неймар

ПСЖ

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Лилль

 4
И К Ж
Эммануэль Агбаду

Эммануэль Агбаду

Реймс

 10 2 2
Самюэль Жиго

Самюэль Жиго

Марсель

 8 1 2
Дион Лопи

Дион Лопи

Реймс

 8 1 2
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости