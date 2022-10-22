Маркиньюс вышел на третье место в истории «ПСЖ» по сыгранным матчам

Матч против «Аяччо» в 12-м туре чемпионата Франции стал для защитника «ПСЖ» Маркиньюса 380-м в составе парижской команды.

Как сообщает пресс-служба клуба, 28-летний бразилец вышел на третье место в истории клуба по этому показателю. Больше него за парижан сыграли только Жан-Марк Пилорже (435 матчей) и Марко Верратти (393 матча).

Маркиньюс в 2013 году перешел в «ПСЖ» из «Ромы» за 32 миллиона евро. С сезона-2020/21 бразильский защитник является капитаном команды.