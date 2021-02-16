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Сарри отказался возглавить «Марсель». Основная цель клуба — Сампаоли

00:41
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Итальянский специалист Маурицио Сарри отказался возглавить «Марсель», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, руководство французского клуба предложило экс-тренеру «Ювентуса» должность, однако итальянец отказался от предложения. Сообщается, что теперь основным претендентом на пост главного тренера является Хорхе Сампаоли.

Зимой 2021 года Андре Виллаш-Боаш покинул «Марсель». Французский клуб после 23 матчей занимает девятое место в лиге 1.

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