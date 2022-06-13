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Сегодня, 07:50

Защитник Кимпембе хочет прояснить свое будущее в «ПСЖ»

Виктория Кравченко
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Центральный защитник «ПСЖ» Преснел Кимпембе решил обсудить с руководством команды свое будущее. Он хочет улучшение условий контракта.

«Хочу знать планы «ПСЖ» и, что представляет собой новый проект. С моей стороны не было никаких резких заявлений. Я пришел в «ПСЖ», когда мне было девять-десять лет, и, думаю, я вправе спрашивать у клуба о деталях проекта и роли, которая будет отведена мне», — цитирует игрока журналист Адриен Гренье.

Текущее соглашение Кимпембе действует до июня 2024 года.

В этом сезоне 26-летний француз провел за «ПСЖ» 41 матч, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.

Преснель Кимпембе
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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 Марсель 38 21 8 9 63-38 71
3
 Монако 38 20 9 9 65-40 69
4
 Ренн 38 20 6 12 82-40 66
5
 Ницца 38 20 7 11 52-36 66
6
 Страсбур 38 17 12 9 60-43 63
7
 Ланс 38 17 11 10 62-48 62
8
 Лион 38 17 11 10 66-51 61
9
 Нант 38 15 10 13 55-48 55
10
 Лилль 38 14 13 11 48-48 55
11
 Брест 38 13 9 16 49-57 48
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 Реймс 38 11 13 14 43-44 46
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 Монпелье 38 12 7 19 49-61 43
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 Анже 38 10 11 17 44-55 41
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 Труа 38 9 11 18 37-53 38
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 Лорьян 38 8 12 18 35-63 36
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 Клермон Фут 38 9 9 20 38-69 36
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 Сент-Этьен 38 7 11 20 42-77 32
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 Метц 38 6 13 19 35-69 31
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 Бордо 38 6 13 19 52-91 31
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21.05 22:00
Анже – Монпелье
 2 : 0
21.05 22:00
Брест – Бордо
 2 : 4
21.05 22:00
Клермон Фут – Лион
 1 : 2
21.05 22:00
Ланс – Монако
 2 : 2
21.05 22:00
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21.05 22:00
Лорьян – Труа
 1 : 1
21.05 22:00
Марсель – Страсбур
 4 : 0
21.05 22:00
Нант – Сент-Этьен
 1 : 1
21.05 22:00
ПСЖ – Метц
 5 : 0
21.05 22:00
Реймс – Ницца
 2 : 3
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ПСЖ

 29
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Виссам Бен-Йеддер

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Мусса Дембеле

Лион

 21
П
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

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Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

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Бенжамен Буриго

Бенжамен Буриго

Ренн

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И К Ж
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Бонфим Коста Сантос Данте

Ницца

 34 2 5
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 32 2 7
Жемерсон

Жемерсон

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