Защитник Кимпембе хочет прояснить свое будущее в «ПСЖ»

Центральный защитник «ПСЖ» Преснел Кимпембе решил обсудить с руководством команды свое будущее. Он хочет улучшение условий контракта.

«Хочу знать планы «ПСЖ» и, что представляет собой новый проект. С моей стороны не было никаких резких заявлений. Я пришел в «ПСЖ», когда мне было девять-десять лет, и, думаю, я вправе спрашивать у клуба о деталях проекта и роли, которая будет отведена мне», — цитирует игрока журналист Адриен Гренье.

Текущее соглашение Кимпембе действует до июня 2024 года.

В этом сезоне 26-летний француз провел за «ПСЖ» 41 матч, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.