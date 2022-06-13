Верратти прокомментировал победы с «ПСЖ» в чемпионатах Франции

Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти прокомментировал победу команды в чемпионате Франции сезона-2021/22. В апреле команда оформила чемпионство страны.

«Эмоции после восьми титулов чемпионов Франции? Я никогда не мог себе этого представить. Когда мы начинаем играть в футбол, мы мечтаем выигрывать титулы на высоком уровне. Многие выступали в чемпионате Франции, но не многие выигрывали здесь.

Я становился чемпионом восемь раз, все они были замечательными, от первого до последнего. Это останется в моем сердце, побеждать нелегко. Все игроки мечтают об этом, и я могу быть только счастлив», — цитирует Верратти пресс-служба «ПСЖ».

Верратти выступает за клуб из Парижа с 2012 года. В составе команды он восемь раз выигрывал чемпионата Франции, по шесть раз становился победителем Кубка Франции и Кубка французской лиги, а также восемь раз брал Суперкубок страны.