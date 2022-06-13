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Сегодня, 06:08

Верратти прокомментировал победы с «ПСЖ» в чемпионатах Франции

Виктория Кравченко
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Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти прокомментировал победу команды в чемпионате Франции сезона-2021/22. В апреле команда оформила чемпионство страны.

«Эмоции после восьми титулов чемпионов Франции? Я никогда не мог себе этого представить. Когда мы начинаем играть в футбол, мы мечтаем выигрывать титулы на высоком уровне. Многие выступали в чемпионате Франции, но не многие выигрывали здесь.

Я становился чемпионом восемь раз, все они были замечательными, от первого до последнего. Это останется в моем сердце, побеждать нелегко. Все игроки мечтают об этом, и я могу быть только счастлив», — цитирует Верратти пресс-служба «ПСЖ».

Верратти выступает за клуб из Парижа с 2012 года. В составе команды он восемь раз выигрывал чемпионата Франции, по шесть раз становился победителем Кубка Франции и Кубка французской лиги, а также восемь раз брал Суперкубок страны.

Марко Верратти
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
0
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1
 ПСЖ 38 26 8 4 90-36 86
2
 Марсель 38 21 8 9 63-38 71
3
 Монако 38 20 9 9 65-40 69
4
 Ренн 38 20 6 12 82-40 66
5
 Ницца 38 20 7 11 52-36 66
6
 Страсбур 38 17 12 9 60-43 63
7
 Ланс 38 17 11 10 62-48 62
8
 Лион 38 17 11 10 66-51 61
9
 Нант 38 15 10 13 55-48 55
10
 Лилль 38 14 13 11 48-48 55
11
 Брест 38 13 9 16 49-57 48
12
 Реймс 38 11 13 14 43-44 46
13
 Монпелье 38 12 7 19 49-61 43
14
 Анже 38 10 11 17 44-55 41
15
 Труа 38 9 11 18 37-53 38
16
 Лорьян 38 8 12 18 35-63 36
17
 Клермон Фут 38 9 9 20 38-69 36
18
 Сент-Этьен 38 7 11 20 42-77 32
19
 Метц 38 6 13 19 35-69 31
20
 Бордо 38 6 13 19 52-91 31
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38 тур
21.05 22:00
Анже – Монпелье
 2 : 0
21.05 22:00
Брест – Бордо
 2 : 4
21.05 22:00
Клермон Фут – Лион
 1 : 2
21.05 22:00
Ланс – Монако
 2 : 2
21.05 22:00
Лилль – Ренн
 2 : 2
21.05 22:00
Лорьян – Труа
 1 : 1
21.05 22:00
Марсель – Страсбур
 4 : 0
21.05 22:00
Нант – Сент-Этьен
 1 : 1
21.05 22:00
ПСЖ – Метц
 5 : 0
21.05 22:00
Реймс – Ницца
 2 : 3
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Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 29
Виссам Бен-Йеддер

Виссам Бен-Йеддер

Монако

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Мусса Дембеле

Мусса Дембеле

Лион

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П
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 17
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 12
Бенжамен Буриго

Бенжамен Буриго

Ренн

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И К Ж
Бонфим Коста Сантос Данте

Бонфим Коста Сантос Данте

Ницца

 34 2 5
Йохан Гастьен

Йохан Гастьен

Клермон Фут

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Жемерсон

Жемерсон

Метц

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