Мбаппе выступает против назначения Галтье на пост главного тренера «ПСЖ»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе не хчоет, чтобы главный тренер «Ниццы» Кристоф Галтье стал новым главным тренером клуба, пишет beIN Sports.

Сообщалось, что Галтье точно на 99 процентов возглавит парижан. Его кандидатуру активно поддерживает новый спортивный директор парижского клуба Луис Кампос. Контракт специалиста с «Ниццейй» истекает в 2024 году.

Ранее в СМИ писали, что при продлении контракта с «ПСЖ» француз получил возможность участоввать в трансферной политике и менеджменте клуба.