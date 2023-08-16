Футбол
Франция
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Франции Кубок лиги Видео
Суперкубок
Игры
Главная
Футбол
Франция

Сегодня, 00:30

«Монако» договорился с «Торино» о покупке Синго за 10 миллионов евро

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Монако» и «Торино» договорились о трансфере защитника Уилфрида Синго.

По данным инсайдера Фабрицио Романо, французский клуб заплатит за 22-летнего игрока 10 миллионов евро. Медицинское обследование будет назначено в ближайшее время, как только будет подписано соглашение о личных условиях контракта.

Синго выступает за «Торино» с 2019 года. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро.

Источник: Фабрицио Романо
ФК Монако
ФК Торино
0
Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Я был одним из главных обманщиков советского баскетбола». Жесткие приколы от легендарного Князя
Илон Маск и Марк Цукерберг могут провести бой в Италии
Число пострадавших в результате ЧП в Махачкале достигло 102 человек
Пожар на АЗС в Махачкале. Главное
Рубль на валютных торгах Мосбиржи вырос к доллару и евро
Как пять стран договаривались об использовании Каспийского моря: спецпроект «Известий»
Популярное видео
"Монако" посвятил Головину целую игру
Головин спасся
Скандалист Неймар
Александр Головин. Эксклюзив "СЭ"
Как тренируется Головин. Экслюзивное видео
Презентация Головина в "Монако"
У Головина - травма. Когда он вернется?
"Марсель" - "Нант". Лучшие моменты
"Тулуза" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Ницца" - "Монако". Лучшие моменты
ПСЖ - "Дижон". Лучшие моменты
"Кан" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Эмполи" - "Кротоне". Лучшие моменты
"Ницца" - "Марсель". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Сент-Этьен". Лучшие моменты
"Монако" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Марсель" - "Лорьян". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Метц". Лучшие моменты
"Генгам" - "Марсель". Лучшие моменты
"Нанси" - "Лион". Лучшие моменты
"Бастия" - "ПСЖ". Лучшие моменты
Париж встречает Эмери
"Сент-Этьен" - "Лилль". Лучшие моменты
"Монако" - "Монпелье". Лучшие моменты
"Бордо" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Ницца" - "Сент-Этьен". Лучшие моменты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Защитник Диалло перешел из «ПСЖ» в «Аль-Араби»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ренн 1 1 0 0 5-1 3
2
 Марсель 1 1 0 0 2-1 3
3
 Монако 1 1 0 0 4-2 3
4
 Тулуза 1 1 0 0 2-1 3
5
 Страсбур 1 1 0 0 2-1 3
6
 Брест 1 1 0 0 3-2 3
7
 Монпелье 1 0 1 0 2-2 1
8
 Гавр 1 0 1 0 2-2 1
9
 Лилль 1 0 1 0 1-1 1
10
 Ницца 1 0 1 0 1-1 1
11
 ПСЖ 1 0 1 0 0-0 1
12
 Лорьян 1 0 1 0 0-0 1
13
 Реймс 1 0 0 1 1-2 0
14
 Лион 1 0 0 1 1-2 0
15
 Клермон Фут 1 0 0 1 2-4 0
16
 Ланс 1 0 0 1 2-3 0
17
 Метц 1 0 0 1 1-5 0
18
 Нант 1 0 0 1 1-2 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
18.08 22:00
Метц – Марсель
 - : -
19.08 18:00
Лион – Монпелье
 - : -
19.08 22:00
Тулуза – ПСЖ
 - : -
20.08 14:00
Лилль – Нант
 - : -
20.08 16:00
Гавр – Брест
 - : -
20.08 16:00
Лорьян – Ницца
 - : -
20.08 16:00
Реймс – Клермон Фут
 - : -
20.08 18:05
Монако – Страсбур
 - : -
20.08 21:45
Ланс – Ренн
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Акор Жером Адамс

Акор Жером Адамс

Монпелье

 2
Виссам Бен-Йеддер

Виссам Бен-Йеддер

Монако

 2
Ибрахим Салах

Ибрахим Салах

Ренн

 2
П
Бенжамен Буриго

Бенжамен Буриго

Ренн

 1
де Оливейра Кампос Вандерсон

де Оливейра Кампос Вандерсон

Монако

 1
Анжел Гомеш

Анжел Гомеш

Лилль

 1
И К Ж
Адриен Томассон

Адриен Томассон

Ланс

 1 1 0
Магнес Аклиуш

Магнес Аклиуш

Монако

 1 0 1
Юсеф Аталь

Юсеф Аталь

Ницца

 1 0 1
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости