«Монако» договорился с «Торино» о покупке Синго за 10 миллионов евро

«Монако» и «Торино» договорились о трансфере защитника Уилфрида Синго.

По данным инсайдера Фабрицио Романо, французский клуб заплатит за 22-летнего игрока 10 миллионов евро. Медицинское обследование будет назначено в ближайшее время, как только будет подписано соглашение о личных условиях контракта.

Синго выступает за «Торино» с 2019 года. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро.