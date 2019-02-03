Юлиан Дракслер: "Я прогрессирую в течение двух лет, особенно после того, как Томас Тухель возглавил "ПСЖ"

Полузащитник "ПСЖ" Юлиан Дракслер накануне матча 23-го тура чемпионата Франции с "Лионом" отметил, что счастлив играть в составе парижан. Он также добавил, что как игрок продолжает прогрессировать.

– 100 матчей в майке "ПСЖ"? Для меня это очень особенное число, время идет очень быстро, – приводит Goal слова Дракслера. – В воскресенье будет большой матч с "Лионом". Тот факт, что он может стать моим сотым в майке "ПСЖ" делает его более захватывающим. Я перешел в "ПСЖ" всего два года назад. Сегодня я счастлив так же, как и в день, когда оформил переход.



Думаю, могу и дальше продолжать прогрессировать. Но когда пришли Неймар и Килиан Мбаппе, я играл все больше и больше в центре поля, а в последних матчах ближе к обороне. Я не забиваю голы, как это делает Эдинсон Кавани. Но с тех пор, как я здесь, прогрессирую в течение двух лет, особенно после того, как Томас Тухель возглавил клуб.

Матч "Лион" - "ПСЖ" пройдет в воскресенье, 3-го февраля. Начало - 23:00.

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