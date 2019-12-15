Янн М'Вила: «Хотим совершить подвиг в игре с «ПСЖ»

Полузащитник «Сент-Этьена» Янн М'Вила надеется, что его команде удастся обыграть «ПСЖ» в матче чемпионата Франции. По его словам, для этого нужно провести игру без ошибок.

— Мы хотим выиграть этот матч, — цитирует Le Figaro М'Вила. — Для этого нам придется выложиться в два раза больше, чем обычно. Мы должны сыграть идеально. «ПСЖ» остается собой. В Лиге чемпионов он показал, что игроки атаки у парижан в отличной форме. Но мы в лиге 1. Вся команда хочет совершить подвиг. Нам нужно вместе атаковать и защищаться. Недопустимо совершать ошибки в таком матче.