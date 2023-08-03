Вратарю «ПСЖ» Рико удалили аневризму головного мозга
Голкиперу «ПСЖ» Серхио Рико была сделана операция по удалению аневризмы головного мозга, сообщает Telecinco.
Процедура занимала около часа. Сейчас футболист в своей палате больницы в Севилье.
28 мая Рико получил серьезную травму после падения с лошади. Его экстренно переправили в больницу на медицинском вертолете.
Ранее сообщалось, что у вратаря было диагностировано кровоизлияние в мозг. Футболист 19 дней он провел в коме, 4 июля его перевели из реанимации в обычную палату.
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|0
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|Ренн
|0
|0
|0
|0
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|0
|
5
|Лилль
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Монако
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
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|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
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|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ницца
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Лорьян
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Реймс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Монпелье
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Тулуза
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Брест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Страсбур
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Нант
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Гавр
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Метц
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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|11.08
|22:00
|
Ницца – Лилль
|- : -
|12.08
|18:00
|
Марсель – Реймс
|- : -
|12.08
|22:00
|
ПСЖ – Лорьян
|- : -
|13.08
|14:00
|
Брест – Ланс
|- : -
|13.08
|16:00
|
Клермон Фут – Монако
|- : -
|13.08
|16:00
|
Монпелье – Гавр
|- : -
|13.08
|16:00
|
Нант – Тулуза
|- : -
|13.08
|18:05
|
Ренн – Метц
|- : -
|13.08
|21:45
|
Страсбур – Лион
|- : -
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