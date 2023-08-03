Вратарю «ПСЖ» Рико удалили аневризму головного мозга

Голкиперу «ПСЖ» Серхио Рико была сделана операция по удалению аневризмы головного мозга, сообщает Telecinco.

Процедура занимала около часа. Сейчас футболист в своей палате больницы в Севилье.

28 мая Рико получил серьезную травму после падения с лошади. Его экстренно переправили в больницу на медицинском вертолете.

Ранее сообщалось, что у вратаря было диагностировано кровоизлияние в мозг. Футболист 19 дней он провел в коме, 4 июля его перевели из реанимации в обычную палату.