Хюттер — о поражении от «Арсенала»: «Это логичный результат»
Главный тренер «Монако» Ади Хюттер прокомментировал поражение от «Арсенала» (3:3, пен. — 4:5) в рамках Emirates Cup.
«Мы знали, что «канониры» будут владеть мячом, в прошлом сезоне я смотрел много их игр. Они показали отличные результаты против топ-клубов европейского уровня. Я в целом доволен нашим выступлением. В начале второго тайма у нас было два больших шанса выйти вперед, но мы не реализовали их. Но в итоге я доволен нашей игрой.
В конце концов, это логичный результат, потому что мы могли и выиграть, и проиграть. У нас есть отличные молодые игроки, но сегодня нам не хватило четырех или пяти лучших игроков. В любом случае, я в «Монако» уже четыре недели и пытаюсь внедрить новый стиль игры в этой команде», — цитирует пресс-служба клуба Хюттера.
В следующем товарищеском матче «Монако» сыграет с «Баварией». Встреча состоится 7 августа.
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|И
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|П
|+/-
|О
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1
|ПСЖ
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2
|Ланс
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|0
|0-0
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3
|Марсель
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|0
|0
|0-0
|0
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4
|Ренн
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Лилль
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|0
|0
|0-0
|0
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6
|Монако
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|0-0
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7
|Лион
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|0
|0
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|0-0
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8
|Клермон Фут
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|0-0
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9
|Ницца
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|0-0
|0
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10
|Лорьян
|0
|0
|0
|0
|0-0
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11
|Реймс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Монпелье
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Тулуза
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Брест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Страсбур
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|0
|0
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|0-0
|0
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16
|Нант
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Гавр
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Метц
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|11.08
|22:00
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Ницца – Лилль
|- : -
|12.08
|18:00
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Марсель – Реймс
|- : -
|12.08
|22:00
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ПСЖ – Лорьян
|- : -
|13.08
|14:00
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Брест – Ланс
|- : -
|13.08
|16:00
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Клермон Фут – Монако
|- : -
|13.08
|16:00
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Монпелье – Гавр
|- : -
|13.08
|16:00
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Нант – Тулуза
|- : -
|13.08
|18:05
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Ренн – Метц
|- : -
|13.08
|21:45
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Страсбур – Лион
|- : -