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Сегодня, 02:28

Хюттер — о поражении от «Арсенала»: «Это логичный результат»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Ади Хюттер.
Фото AFP
Ади Хюттер.
Фото AFP
Ади Хюттер.
Фото AFP
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Главный тренер «Монако» Ади Хюттер прокомментировал поражение от «Арсенала» (3:3, пен. — 4:5) в рамках Emirates Cup.

«Мы знали, что «канониры» будут владеть мячом, в прошлом сезоне я смотрел много их игр. Они показали отличные результаты против топ-клубов европейского уровня. Я в целом доволен нашим выступлением. В начале второго тайма у нас было два больших шанса выйти вперед, но мы не реализовали их. Но в итоге я доволен нашей игрой.

В конце концов, это логичный результат, потому что мы могли и выиграть, и проиграть. У нас есть отличные молодые игроки, но сегодня нам не хватило четырех или пяти лучших игроков. В любом случае, я в «Монако» уже четыре недели и пытаюсь внедрить новый стиль игры в этой команде», — цитирует пресс-служба клуба Хюттера.

В следующем товарищеском матче «Монако» сыграет с «Баварией». Встреча состоится 7 августа.

 
Александр Головин в&nbsp;матче между &laquo;Монако&raquo; и &laquo;Арсеналом&raquo;. «Монако» выдал солидный матч на глазах Венгера. Головин был одним из лучших против «Арсенала»
Футбол
ФК Монако
Ади Хюттер
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