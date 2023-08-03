Хюттер — о поражении от «Арсенала»: «Это логичный результат»

Главный тренер «Монако» Ади Хюттер прокомментировал поражение от «Арсенала» (3:3, пен. — 4:5) в рамках Emirates Cup.

«Мы знали, что «канониры» будут владеть мячом, в прошлом сезоне я смотрел много их игр. Они показали отличные результаты против топ-клубов европейского уровня. Я в целом доволен нашим выступлением. В начале второго тайма у нас было два больших шанса выйти вперед, но мы не реализовали их. Но в итоге я доволен нашей игрой.

В конце концов, это логичный результат, потому что мы могли и выиграть, и проиграть. У нас есть отличные молодые игроки, но сегодня нам не хватило четырех или пяти лучших игроков. В любом случае, я в «Монако» уже четыре недели и пытаюсь внедрить новый стиль игры в этой команде», — цитирует пресс-служба клуба Хюттера.

В следующем товарищеском матче «Монако» сыграет с «Баварией». Встреча состоится 7 августа.