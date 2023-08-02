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Сегодня, 20:03

«ПСЖ» предложил более 30 миллионов евро за вингера «Лиона» Баркола

Ана Горшкова
Корреспондент
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«ПСЖ» пытается приобрести вингера «Лиона» Брэдли Баркола, сообщает Foot Mercato.

По данным источника, первое предложение парижан было отвергнуто, и теперь они готовы сделать еще одно, предложив за 20-летнего игрока свыше 30 миллионов евро. «Лион» рассчитывает на большую сумму. Сам Баркола не собирается форсировать трансфер.

Баркола является воспитанником «Лиона». Его контракт с клубом рассчитан до июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 18 миллионов евро.

В сезоне-2022/23 Баркола провел 35 матчей во всех турнирах, забил 7 голов и сделал 10 результативных передач.

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