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Новости   //    Футбол   //    Франция

Во второй лиге Франции могут увеличить число команд из-за досрочного завершения сезона

02:23
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В субботу, 9 мая, «Ле Ман» и «Орлеан» выступили с официальным заявлением. Клубы, занявшие последние два места в турнирной таблице второй лиги Франции, объявили, что обратились к лиге с просьбой остаться во втором дивизионе. Таким образом, количество участников может быть расширено до 22.

Напомним, сезон-2019/20 во Франции был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса. Турнирная таблица была зафиксирована на основании индекса эффективности — отношения набранных очков к сыгранным матчам.

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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