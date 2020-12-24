Во Франции утверждают, что Почеттино согласовал контракт с «ПСЖ»

Аргентинский тренер Маурисио Почеттино согласовал контракт с «ПСЖ», сообщает L'Equipe.

По данным источника, 48-летний специалист договорился с парижанами о трехлетнем контракте. Вместе с ним в «ПСЖ» могут прийти ассистенты Хесус Перес и Мигель Д'Агостино.

Сообщалось, что руководство парижан готово расстаться с Томасом Тухелем в ближайшее время. Команда занимает 3-е место в турнирной таблице лиги 1 после 17 туров.

Последним клубом, которым руководил 48-летний Почеттино, был «Тоттенхэм». Лондонский клуб специалист покинул в ноябре 2019 года.