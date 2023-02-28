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Сегодня, 14:55

Во Франции считают, что «Монако» не сможет продать Головина больше, чем за 25 миллионов евро

Микеле Антонов
Корреспондент
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Мусса Диаби (слева) и Александр Головин.
Фото Reuters

Заместитель главного редактора L'Equipe Жан-Филип Леклер в разговоре с «СЭ» высказался о продлении контракта полузащитника «Монако» Александра Головина до 2026 года.

Александр Головин. Для Кокорина Монако — ночные клубы. Для Головина — футбол

«Головин стал очень важным игроком для «Монако». Его продление, безусловно, показывает, что «Монако» делает выбор между молодыми игроками с большим потенциалом, которых они попытаются продать за большие деньги, как только рыночные условия будут подходящими (как Бадиашиле в «Челси» в последнее время), и более опытными игроками для поддержки, как Головин. Им тоже нужно немного стабильности, чтобы выигрывать трофеи. «Монако» будет очень трудно продать Головина дороже, чем его купили, за 25 миллионов евро, потому что он уже не молод, ему 26 лет, он часто травмировался, мы редко видим его в еврокубках и совсем не видим в международных матчах с Россией, так что они могли бы сохранить его как человека для сопровождения более молодых и более доходных игроков!» — сказал Леклер «СЭ».

В текущем сезоне 26-летний Головин провел 35 матчей за «Монако», забил 6 голов и сделал 7 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 22 миллиона евро.

Александр Головин
Футбол
ФК Монако
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 25 19 3 3 62-23 60
2
 Марсель 25 16 4 5 48-25 52
3
 Монако 25 15 5 5 53-34 50
4
 Ланс 25 14 8 3 39-20 50
5
 Ренн 25 14 4 7 45-28 46
6
 Лилль 25 13 5 7 45-32 44
7
 Ницца 25 11 8 6 33-21 41
8
 Лорьян 25 11 6 8 38-36 39
9
 Лион 25 11 5 9 39-28 38
10
 Реймс 25 8 13 4 33-26 37
11
 Тулуза 25 9 5 11 41-45 32
12
 Клермон Фут 25 8 7 10 25-34 31
13
 Нант 25 6 10 9 25-30 28
14
 Монпелье 25 8 3 14 36-46 27
15
 Страсбур 25 4 10 11 30-43 22
16
 Осер 25 5 6 14 22-48 21
17
 Аяччо 25 6 3 16 20-46 21
18
 Брест 25 4 8 13 26-42 20
19
 Труа 25 4 7 14 34-55 19
20
 Анже 25 2 4 19 21-53 10
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38 тур
3.03 23:00
Ницца – Осер
 - : -
4.03 19:00
Ланс – Лилль
 - : -
4.03 23:00
ПСЖ – Нант
 - : -
5.03 15:00
Труа – Монако
 - : -
5.03 17:00
Монпелье – Анже
 - : -
5.03 17:00
Реймс – Аяччо
 - : -
5.03 17:00
Страсбур – Брест
 - : -
5.03 17:00
Тулуза – Клермон Фут
 - : -
5.03 19:05
Лион – Лорьян
 - : -
5.03 22:45
Ренн – Марсель
 - : -
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Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 17
Фолэрин Балоган

Фолэрин Балоган

Реймс

 15
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 15
П
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 12
Неймар

Неймар

ПСЖ

 11
Жонатан Клаусс

Жонатан Клаусс

Марсель

 8
И К Ж
Тежи Саванье

Тежи Саванье

Монпелье

 20 2 3
М`Бай Ньянг

М`Бай Ньянг

Осер

 19 2 2
Эммануэль Агбаду

Эммануэль Агбаду

Реймс

 20 2 2
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