Президента «ПСЖ» Аль-Хелаифи подозревают в участии в похищении и пытках человека

Президента «ПСЖ» Нассера Аль-Хелаифи подозревают в участии в похищении и пытках человека, сообщает L'Equipe.

В парижском суде началось следствие, где были назначены трое судей для рассмотрения обвинений в похищении и пытках в адрес президента «ПСЖ», выдвинутых франко-алжирским лоббистом Тайебом Бенабдеррахманом.

Несколько месяцев назад Бенабдеррахман подал иск о том, что в 2020 году в Катаре его несколько дней пытали за то, что у него была компрометирующая информация на Аль-Хелаифи.

По информации французских СМИ, алжирец подал жалобу с гражданским иском, по которому французское законодательство позволяет проводить судебное расследование.