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Сегодня, 21:47

Владельцы «ПСЖ» хотят вложиться в еще один клуб и ведут переговоры с «Тоттенхэмом»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Компания Qatar Sports Investments, владеющая «ПСЖ», хочет вложиться в еще один клуб.

Как сообщает журналист CBS Sports Бен Джейкобс, компания хочет стать миноритарным акционером одного из клубов в этом году. Ведутся активные переговоры с клубами АПЛ, включая «Тоттенхэм».

Президент «ПСЖ» и гендиректор QSI Нассер Аль-Хелайфи в начале этой недели встретился с председателем совета директоров «Тоттенхэма» Дэниэлом Леви. Они провели ознакомительную встречу.

Qatar Sports Investment приобрели «ПСЖ» в 2011 году. В нынешнем сезоне французской лиги 1 клуб занимает первое место, опережая ближайшего преследователя на 4 очка.

Также команда вышла в 1/8 финала Лиги чемпионов, где встретится с «Баварией».

Источник: Бен Джейкобс
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Тоттенхэм Хотспур
0
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 17 14 2 1 46-13 44
2
 Ланс 17 12 4 1 29-11 40
3
 Марсель 17 11 3 3 34-15 36
4
 Ренн 17 10 4 3 34-18 34
5
 Монако 17 10 3 4 33-23 33
6
 Лорьян 17 9 4 4 28-24 31
7
 Лилль 17 9 3 5 30-24 30
8
 Лион 17 7 3 7 27-21 24
9
 Клермон Фут 17 6 4 7 20-25 22
10
 Реймс 17 4 9 4 20-23 21
11
 Ницца 17 5 6 6 16-19 21
12
 Тулуза 17 5 4 8 23-33 19
13
 Труа 17 4 6 7 29-33 18
14
 Монпелье 17 5 2 10 27-31 17
15
 Нант 17 3 8 6 18-24 17
16
 Аяччо 17 4 3 10 15-26 15
17
 Брест 17 3 4 10 18-33 13
18
 Осер 17 3 4 10 16-35 13
19
 Страсбур 17 1 8 8 20-31 11
20
 Анже 17 2 2 13 16-37 8
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36 тур
37 тур
38 тур
11.01 21:00
Аяччо – Реймс
 - : -
11.01 21:00
Осер – Тулуза
 - : -
11.01 21:00
Брест – Лилль
 - : -
11.01 21:00
Клермон Фут – Ренн
 - : -
11.01 21:00
Нант – Лион
 - : -
11.01 23:00
Лорьян – Монако
 - : -
11.01 23:00
Ницца – Монпелье
 - : -
11.01 23:00
ПСЖ – Анже
 - : -
11.01 23:00
Страсбур – Ланс
 - : -
11.01 23:00
Труа – Марсель
 - : -
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ЖК
Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 13
Неймар

Неймар

ПСЖ

 11
Терем Моффи

Терем Моффи

Лорьян

 10
П
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 10
Неймар

Неймар

ПСЖ

 10
Жонатан Клаусс

Жонатан Клаусс

Марсель

 7
И К Ж
Эммануэль Агбаду

Эммануэль Агбаду

Реймс

 14 2 2
М`Бай Ньянг

М`Бай Ньянг

Осер

 12 2 1
Самюэль Жиго

Самюэль Жиго

Марсель

 11 1 2
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