Орлов: «Головин сейчас физически преобразился. Ему бы хотелось перейти в топ-клуб»
Российский комментатор Геннадий Орлов считает, что полузащитник «Монако» Александр Головин готов к переходу в более сильный клуб.
«Миранчук в «Торино» заявляет о себе, в «Монако» хорошо играет Головин. Жалко, что Сперцян – игрок сборной Армении, но он ведь из нашего футбола. Тот же Хвича тоже из нашего футбола пошел в «Наполи». Головин сейчас физически преобразился. Выглядит он сейчас совсем иначе. Тоже самое и Миранчук. Уж не говорю про Хвичу.
Головин перерос «Монако»? Это как решат клубы. Я считаю, что он уже созрел. Но у них там свой счет. Мы про него говорим хорошо с точки зрения российского футболиста. Ему бы, наверное, хотелось перейти в топ-клуб. Проскакивают какие-то новости, что им кто-то интересуется. Но когда пишут «интересуются», значит работает агент», – приводит слова Орлова Sport24.
Головин перешел в «Монако» из ЦСКА в июле 2018 года. В этом сезоне он забил 4 гола и сделал 5 результативных передач в 24 матчах за команду во всех турнирах.
Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 22 миллиона евро. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2024 года.
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|В
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|О
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1
|ПСЖ
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|1
|46-13
|44
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2
|Ланс
|17
|12
|4
|1
|29-11
|40
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3
|Марсель
|17
|11
|3
|3
|34-15
|36
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4
|Ренн
|17
|10
|4
|3
|34-18
|34
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5
|Монако
|17
|10
|3
|4
|33-23
|33
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6
|Лорьян
|17
|9
|4
|4
|28-24
|31
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7
|Лилль
|17
|9
|3
|5
|30-24
|30
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8
|Лион
|17
|7
|3
|7
|27-21
|24
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9
|Клермон Фут
|17
|6
|4
|7
|20-25
|22
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10
|Реймс
|17
|4
|9
|4
|20-23
|21
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11
|Ницца
|17
|5
|6
|6
|16-19
|21
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12
|Тулуза
|17
|5
|4
|8
|23-33
|19
|
13
|Труа
|17
|4
|6
|7
|29-33
|18
|
14
|Монпелье
|17
|5
|2
|10
|27-31
|17
|
15
|Нант
|17
|3
|8
|6
|18-24
|17
|
16
|Аяччо
|17
|4
|3
|10
|15-26
|15
|
17
|Брест
|17
|3
|4
|10
|18-33
|13
|
18
|Осер
|17
|3
|4
|10
|16-35
|13
|
19
|Страсбур
|17
|1
|8
|8
|20-31
|11
|
20
|Анже
|17
|2
|2
|13
|16-37
|8
|11.01
|21:00
|
Аяччо – Реймс
|- : -
|11.01
|21:00
|
Осер – Тулуза
|- : -
|11.01
|21:00
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Брест – Лилль
|- : -
|11.01
|21:00
|
Клермон Фут – Ренн
|- : -
|11.01
|21:00
|
Нант – Лион
|- : -
|11.01
|23:00
|
Лорьян – Монако
|- : -
|11.01
|23:00
|
Ницца – Монпелье
|- : -
|11.01
|23:00
|
ПСЖ – Анже
|- : -
|11.01
|23:00
|
Страсбур – Ланс
|- : -
|11.01
|23:00
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Труа – Марсель
|- : -
|Г
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Килиан Мбаппе
ПСЖ
|13
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Неймар
ПСЖ
|11
|
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Терем Моффи
Лорьян
|10
|П
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Лионель Месси
ПСЖ
|10
|
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Неймар
ПСЖ
|10
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Жонатан Клаусс
Марсель
|7
|И
|К
|Ж
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Эммануэль Агбаду
Реймс
|14
|2
|2
|
|
М`Бай Ньянг
Осер
|12
|2
|1
|
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Самюэль Жиго
Марсель
|11
|1
|2