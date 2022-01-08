Вайналдум может покинуть «ПСЖ»
Полузащитник «ПСЖ» Джорджиньо Вайналдум хочет покинуть команду из-за недостатка игрового времени, информирует Sky Sports. Сообщалось, что футболист может вернуться в «Ливерпуль».
По данным источника, 31-летний футболист не хотел бы насовсем покидать команду, голландец рассчитывает на аренду. Также Вайналдум рассматривает лишь АПЛ.
В этом сезоне Вайналдум участвовал в 23 матчах, забил 3 гола и отдал 1 результативный пас.
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