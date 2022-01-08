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«Марсель» в гостях победил «Бордо»

00:52
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«Марсель» в гостевом матче 20-го тура чемпионата Франции победил «Бордо» со счетом 1:0. Единственный гол на 37-й минуте забил Дженгиз Ундер.

«Марсель» занимает второе место в турнирной таблице. «Бордо» — на 17-м месте.

Франция. Лига 1. 20-й тур
07 янв, 23:00. Matmut Atlantique (Nouveau Stade Bordeaux) (Бордо)
Бордо
0:1
Марсель
Голы
Дженгиз Юндер, 37 (0:1)
Бордо
Костиль Грегерсен Мексер Пембеле Кватенг Сиссоко (Франсержиу, 76 ) Лаку (Адли, 71 ) Хван Уй Джо (Ньянг, 80 ) Дилросюн (Баква, 80 ) Уден (Мара, 71 ) Элис
Марсель
Пау Лопес Салиба Перес Чалета-Цар Лирола Камара Гендузи Харит (Балерди, 75) Пайет Луис Энрике (де ла Фуэнте, 75) Дженгиз Юндер (Таргаллин, 90+2)
Предупреждения
Сиссоко 13  -  Пау Лопес 89
Судьи
Ваттеллье

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
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  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Испания. Ла лига
Реал
Валенсия

Ф1 (-1.5)

23%

2.05

П1

21%

1.38

Обе забьют - да

16%

1.83
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П2

20%

2.23

ТБ 2.5

17%

1.93

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Интер
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П1

31%

1.46

Обе забьют - да

24%

1.73

ИТБ1 (1.5)

15%

1.45

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Роман Шишов все материалы автора

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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