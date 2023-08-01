Энрике: «ПСЖ» становится лучше с каждым днем, я доволен»
Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике прокомментировал поражение от «Интера» (1:2) в товарищеском матче.
«Это был очень хороший матч, — цитирует журналист Альфредо Педулла тренера. — Удивительно вести в счете на 80-й минуте, а затем проиграть, но я видел много положительных моментов. Я очень доволен и вижу, как команда становится лучше с каждым днем. Мы тренируемся всего 3 недели. Еще многое предстоит сделать, но я доволен».
Следующий товарищеский матч «ПСЖ» проведет 3 августа против «Чонбук Моторс», а «Интер» 9 августа сыграет с «Зальцбургом».
Положение команд
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|И
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|Н
|П
|+/-
|О
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1
|ПСЖ
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|0
|0
|0-0
|0
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2
|Ланс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Марсель
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Ренн
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Лилль
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Монако
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Лион
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Клермон Фут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ницца
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Лорьян
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Реймс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Монпелье
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Тулуза
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Брест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Страсбур
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Нант
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Гавр
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Метц
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
Результаты / календарь
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34 тур
|11.08
|22:00
|
Ницца – Лилль
|- : -
|12.08
|18:00
|
Марсель – Реймс
|- : -
|12.08
|22:00
|
ПСЖ – Лорьян
|- : -
|13.08
|14:00
|
Брест – Ланс
|- : -
|13.08
|16:00
|
Клермон Фут – Монако
|- : -
|13.08
|16:00
|
Монпелье – Гавр
|- : -
|13.08
|16:00
|
Нант – Тулуза
|- : -
|13.08
|18:05
|
Ренн – Метц
|- : -
|13.08
|21:45
|
Страсбур – Лион
|- : -
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