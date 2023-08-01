Футбол
Франция
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Франции Кубок лиги Видео
Суперкубок
Игры
Главная
Футбол
Франция

Сегодня, 23:02

Энрике: «ПСЖ» становится лучше с каждым днем, я доволен»

Мария Гусева
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике прокомментировал поражение от «Интера» (1:2) в товарищеском матче.

«Это был очень хороший матч, — цитирует журналист Альфредо Педулла тренера. — Удивительно вести в счете на 80-й минуте, а затем проиграть, но я видел много положительных моментов. Я очень доволен и вижу, как команда становится лучше с каждым днем. Мы тренируемся всего 3 недели. Еще многое предстоит сделать, но я доволен».

Следующий товарищеский матч «ПСЖ» проведет 3 августа против «Чонбук Моторс», а «Интер» 9 августа сыграет с «Зальцбургом».

Футбол
ФК Интер (Интернационале)
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Луис Энрике
0
Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Президент ОКР и глава фракции Госдумы устроили перепалку из-за участия наших в Олимпиаде
Индиец переписал достижение Карлсена. Наследника Ананда считают главным талантом поколения
В Кремле прокомментировали новую атаку беспилотника на «Москва-Сити»
В карельском поселке задержали подозреваемых в убийстве шести человек
В раде уточнили процедуру перехода власти в случае смерти Зеленского
Как Россия защищает околоземное пространство: спецпроект «Известий»
Популярное видео
"Монако" посвятил Головину целую игру
Головин спасся
Скандалист Неймар
Александр Головин. Эксклюзив "СЭ"
Как тренируется Головин. Экслюзивное видео
Презентация Головина в "Монако"
У Головина - травма. Когда он вернется?
"Марсель" - "Нант". Лучшие моменты
"Тулуза" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Ницца" - "Монако". Лучшие моменты
ПСЖ - "Дижон". Лучшие моменты
"Кан" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Эмполи" - "Кротоне". Лучшие моменты
"Ницца" - "Марсель". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Сент-Этьен". Лучшие моменты
"Монако" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Марсель" - "Лорьян". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Метц". Лучшие моменты
"Генгам" - "Марсель". Лучшие моменты
"Нанси" - "Лион". Лучшие моменты
"Бастия" - "ПСЖ". Лучшие моменты
Париж встречает Эмери
"Сент-Этьен" - "Лилль". Лучшие моменты
"Монако" - "Монпелье". Лучшие моменты
"Бордо" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Ницца" - "Сент-Этьен". Лучшие моменты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Верратти согласовал условия контракта с «Аль-Хилялем»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 0 0 0 0 0-0 0
2
 Ланс 0 0 0 0 0-0 0
3
 Марсель 0 0 0 0 0-0 0
4
 Ренн 0 0 0 0 0-0 0
5
 Лилль 0 0 0 0 0-0 0
6
 Монако 0 0 0 0 0-0 0
7
 Лион 0 0 0 0 0-0 0
8
 Клермон Фут 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ницца 0 0 0 0 0-0 0
10
 Лорьян 0 0 0 0 0-0 0
11
 Реймс 0 0 0 0 0-0 0
12
 Монпелье 0 0 0 0 0-0 0
13
 Тулуза 0 0 0 0 0-0 0
14
 Брест 0 0 0 0 0-0 0
15
 Страсбур 0 0 0 0 0-0 0
16
 Нант 0 0 0 0 0-0 0
17
 Гавр 0 0 0 0 0-0 0
18
 Метц 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
11.08 22:00
Ницца – Лилль
 - : -
12.08 18:00
Марсель – Реймс
 - : -
12.08 22:00
ПСЖ – Лорьян
 - : -
13.08 14:00
Брест – Ланс
 - : -
13.08 16:00
Клермон Фут – Монако
 - : -
13.08 16:00
Монпелье – Гавр
 - : -
13.08 16:00
Нант – Тулуза
 - : -
13.08 18:05
Ренн – Метц
 - : -
13.08 21:45
Страсбур – Лион
 - : -
Все результаты / календарь
Новости
RSS RSS
Все новости