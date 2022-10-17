Верратти о победе над «Марселем»: «ПСЖ» мог забить второй гол, но в целом мы очень довольны»

Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти подвел итоги матча 11-го тура чемпионата Франции против «Марселя» (1:0).

«Думаю, это был матч, в котором мы должны были играть так, как играли: терпеть, когда у нас не было мяча, и бежать друг за другом. Мы знаем, что всем нравится этот матч — болельщикам, клубу. В этом матче нужно не просто набрать три очка, его нужно выиграть. Я проиграл один раз, увидел, каково это, и мне не хотелось проходить через это снова. Мы боролись, терпели и показали хорошую игру. Мы могли бы забить второй гол, но в целом мы очень довольны», — приводит слова Верратти официальный сайт клуба.

Единственный гол на 45+1-й минуте забил форвард парижан Неймар. Бывший защитник «Спартака» Самюэль Жиго, выступающий за «Марсель», вышел на поле на 44-й минуте, заменив своего одноклубника Эрика Байи. На 72-й минуте француз получил красную карточку за грубый фол.

«ПСЖ» лидирует в турнирной таблице чемпионата Франции с 29 очками в 11 матчах. «Марсель» занимает четвертую строчку с 23 очками в 11 играх.