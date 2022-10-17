Неймар забил 200-й гол в чемпионатах в 329 матчах

Нападающий «ПСЖ» Неймар отличился в матче 11-го тура чемпионата Франции против «Марселя» (1:0).

Таким образом, бразилец забил свой 200-й гол в национальных чемпионатах. На это у него ушло 329 матчей.

На счету форварда 78 голов в лиге 1, 68 — за «Барселону» в чемпионате Испании и 54 — в составе «Сантоса» в чемпионате Бразилии.

Помимо этого, 30-летний форвард занимает четвертое место в списке лучших бомбардиров в истории «ПСЖ», забив 112 голов. На третьей строчке расположился Златан Ибрагимович (156 голов).