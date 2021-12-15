Венгер опроверг заинтересованность в работе с «ПСЖ»

Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал слухи, что он может получить должность в «ПСЖ».

«Это просто чье-то воображение разгулялось перед Рождеством. Не знаю, откуда такое берется», — приводит слова Венгера RMC Sport.

По информации французских СМИ, Венгер может начать работать с парижской командой, если ее возглавит Зинедин Зидан, который уже провел предварительные переговоры с «ПСЖ».

В данный момент 72-летний Венгер работает в ФИФА главой отдела по глобальному развитию футбола.