Венгер опроверг заинтересованность в работе с «ПСЖ»
21:26
Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал слухи, что он может получить должность в «ПСЖ».
«Это просто чье-то воображение разгулялось перед Рождеством. Не знаю, откуда такое берется», — приводит слова Венгера RMC Sport.
По информации французских СМИ, Венгер может начать работать с парижской командой, если ее возглавит Зинедин Зидан, который уже провел предварительные переговоры с «ПСЖ».
В данный момент 72-летний Венгер работает в ФИФА главой отдела по глобальному развитию футбола.
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