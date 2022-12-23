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Сегодня, 04:56

Президент Федерации футбола Франции: «Продлить контракт с Девшамом до 2026 года? А почему не до 2030-го?»

Сергей Разин
корреспондент
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Президент Федерации футбола Франции (FFF) Ноэль Ле Гре поделился мнением о продлении контракта с главным тренером сборной Дидье Дешамом.

«Планируем ли мы продлить контракт с Девшамом до следующего чемпионата мира в 2026 году? А почему не до 2030 года? Мы уже договорились встретиться и обсудить то, что произошло в Катаре и его желаниях, мы уже думаем о Евро-2024. Думаю, мы все быстро уладим. Если он не захочет остаться, то все пройдет быстро. Если захочет — то это займет чуть больше времени. Но мы надеемся завершить все переговоры до конца года», — приводит слова Ле Гре Ouest France.

По информации источника, FFF надеется до конца года продлить соглашение с тренером до Евро-2024.

Дешам руководит сборной с июля 2012 года. За десять лет французы стали чемпионами мира (2018), победителями Лиги наций (2021) и серебряными призерами двух турниров: чемпионата Европы (2016) и чемпионата мира (2022).

18 декабря сборная Франции проиграла команде Аргентины (3:3, 2:4 — по пенальти) в финале чемпионата мира в Катаре. После игры президент Франции Эммануэль Макрон попросил Дешама остаться на посту главного тренера национальной команды.

Дидье Дешам
Сборная Франции по футболу
0
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Дешам на следующей неделе встретится с руководством федерации футбола Франции
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 15 13 2 0 43-9 41
2
 Ланс 15 11 3 1 26-10 36
3
 Ренн 15 9 4 2 31-14 31
4
 Марсель 15 9 3 3 26-13 30
5
 Лорьян 15 8 4 3 26-21 28
6
 Монако 15 8 3 4 29-21 27
7
 Лилль 15 8 2 5 27-23 26
8
 Лион 15 6 3 6 23-18 21
9
 Ницца 15 5 5 5 15-17 20
10
 Клермон Фут 15 5 4 6 19-23 19
11
 Реймс 15 3 8 4 16-21 17
12
 Тулуза 15 4 4 7 20-27 16
13
 Монпелье 15 4 2 9 24-29 14
14
 Труа 15 3 5 7 26-31 14
15
 Нант 15 2 7 6 17-24 13
16
 Осер 15 3 4 8 14-31 13
17
 Брест 15 3 4 8 16-28 13
18
 Аяччо 15 3 3 9 14-24 12
19
 Страсбур 15 1 8 6 17-26 11
20
 Анже 15 2 2 11 15-34 8
Результаты / календарь
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34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
28.12 17:00
Аяччо – Анже
 - : -
28.12 17:00
Труа – Нант
 - : -
28.12 19:00
Осер – Монако
 - : -
28.12 21:00
Клермон Фут – Лилль
 - : -
28.12 23:00
Брест – Лион
 - : -
28.12 23:00
ПСЖ – Страсбур
 - : -
29.12 19:00
Лорьян – Монпелье
 - : -
29.12 21:00
Реймс – Ренн
 - : -
29.12 23:00
Марсель – Тулуза
 - : -
29.12 23:00
Ницца – Ланс
 - : -
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ЖК
Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 12
Неймар

Неймар

ПСЖ

 11
Терем Моффи

Терем Моффи

Лорьян

 10
П
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 10
Неймар

Неймар

ПСЖ

 9
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Лилль

 5
И К Ж
Эммануэль Агбаду

Эммануэль Агбаду

Реймс

 12 2 2
М`Бай Ньянг

М`Бай Ньянг

Осер

 10 2 1
Самюэль Жиго

Самюэль Жиго

Марсель

 10 1 2
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