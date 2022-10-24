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Сегодня, 17:54

В «ПСЖ» опровергли информацию о зарплате Мбаппе в 630 миллионов евро

Иван Шитик
Корреспондент
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Килиан Мбаппе.
Фото AFP

«ПСЖ» выступил с официальным заявлением, в котором опроверг появившуюся информацию о зарплате футболиста Килиана Мбаппе по новому контракту.

По данным Le Parisien 23-летний француз получит 630 миллионов евро за три года без вычета налогов. Это самая большая сумма, когда-либо выплачиваемая спортсмену.

«Футбольный клуб «ПСЖ» сообщает, что ни одна из приведенных деталей не соответствует действительности», — говорится в заявлении.

В текущем сезоне Мбаппе провел 15 матчей за «ПСЖ», в которых забил 14 голов и сделал 2 результативные передачи.

Килиан Мбаппе
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
1
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 ПСЖ 12 10 2 0 32-5 32
2
 Ланс 12 8 3 1 19-8 27
3
 Лорьян 12 8 3 1 23-16 27
4
 Ренн 12 7 3 2 25-12 24
5
 Марсель 12 7 2 3 20-9 23
6
 Лилль 12 7 1 4 25-21 22
7
 Монако 12 6 3 3 23-18 21
8
 Лион 12 5 2 5 21-16 17
9
 Клермон Фут 12 5 2 5 16-19 17
10
 Тулуза 12 4 4 4 19-20 16
11
 Ницца 12 3 4 5 11-15 13
12
 Труа 12 3 4 5 21-24 13
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 Монпелье 12 4 0 8 22-24 12
14
 Реймс 12 2 6 4 14-20 12
15
 Нант 12 2 5 5 14-20 11
16
 Осер 12 2 3 7 12-25 9
17
 Брест 12 2 3 7 14-26 9
18
 Страсбур 12 1 6 5 12-19 9
19
 Аяччо 12 2 2 8 8-19 8
20
 Анже 12 2 2 8 14-29 8
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28.10 22:00
Ланс – Тулуза
 - : -
29.10 18:00
ПСЖ – Труа
 - : -
29.10 22:00
Страсбур – Марсель
 - : -
30.10 15:00
Осер – Аяччо
 - : -
30.10 17:00
Брест – Реймс
 - : -
30.10 17:00
Монако – Анже
 - : -
30.10 17:00
Нант – Клермон Фут
 - : -
30.10 17:00
Ренн – Монпелье
 - : -
30.10 19:05
Лорьян – Ницца
 - : -
30.10 22:45
Лион – Лилль
 - : -
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Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 10
Неймар

Неймар

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Жонатан Давид

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П
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

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Неймар

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Реми Кабелла

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Лилль

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И К Ж
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Эммануэль Агбаду

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