В «ПСЖ» опровергли информацию о зарплате Мбаппе в 630 миллионов евро

«ПСЖ» выступил с официальным заявлением, в котором опроверг появившуюся информацию о зарплате футболиста Килиана Мбаппе по новому контракту.

По данным Le Parisien 23-летний француз получит 630 миллионов евро за три года без вычета налогов. Это самая большая сумма, когда-либо выплачиваемая спортсмену.

«Футбольный клуб «ПСЖ» сообщает, что ни одна из приведенных деталей не соответствует действительности», — говорится в заявлении.

В текущем сезоне Мбаппе провел 15 матчей за «ПСЖ», в которых забил 14 голов и сделал 2 результативные передачи.