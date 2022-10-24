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Сегодня, 21:31

«ПСЖ» предлагает Месси новый контракт до 2024 года с опцией до 2025-го

Иван Шитик
Корреспондент
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Лионель Месси.
Фото AFP

«ПСЖ» ведет переговоры о продлении контракта с нападающим Лионелем Месси. Французский клуб предлагает 35-летнему аргентинцу соглашение до 2024 года с опцией продления до 2025-го, сообщает Le Parisien.

«ПСЖ» работает над финансовым аспектом потенциальной сделки.

Отмечается, что Месси не против продления контракта.

Ранее появилась информация, что Месси покинет парижский клуб и в июле вернется в «Барселону», когда у него истечет действующий контракт с французским клубом.

Месси был игроком «Барселоны» с 2004 года. В составе клуба аргентинец десять раз выигрывал чемпионат Испании, восемь раз становился обладателем Суперкубка Испании, семь раз — победителем Кубка Испании. Также нападающий четыре раза побеждал в Лиге чемпионов, трижды — в Суперкубке УЕФА, трижды — на клубном чемпионате мира.

Лионель Месси
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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 ПСЖ 12 10 2 0 32-5 32
2
 Ланс 12 8 3 1 19-8 27
3
 Лорьян 12 8 3 1 23-16 27
4
 Ренн 12 7 3 2 25-12 24
5
 Марсель 12 7 2 3 20-9 23
6
 Лилль 12 7 1 4 25-21 22
7
 Монако 12 6 3 3 23-18 21
8
 Лион 12 5 2 5 21-16 17
9
 Клермон Фут 12 5 2 5 16-19 17
10
 Тулуза 12 4 4 4 19-20 16
11
 Ницца 12 3 4 5 11-15 13
12
 Труа 12 3 4 5 21-24 13
13
 Монпелье 12 4 0 8 22-24 12
14
 Реймс 12 2 6 4 14-20 12
15
 Нант 12 2 5 5 14-20 11
16
 Осер 12 2 3 7 12-25 9
17
 Брест 12 2 3 7 14-26 9
18
 Страсбур 12 1 6 5 12-19 9
19
 Аяччо 12 2 2 8 8-19 8
20
 Анже 12 2 2 8 14-29 8
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28.10 22:00
Ланс – Тулуза
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29.10 18:00
ПСЖ – Труа
 - : -
29.10 22:00
Страсбур – Марсель
 - : -
30.10 15:00
Осер – Аяччо
 - : -
30.10 17:00
Брест – Реймс
 - : -
30.10 17:00
Монако – Анже
 - : -
30.10 17:00
Нант – Клермон Фут
 - : -
30.10 17:00
Ренн – Монпелье
 - : -
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Лорьян – Ницца
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30.10 22:45
Лион – Лилль
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ПСЖ

 10
Неймар

Неймар

ПСЖ

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Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

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П
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Лионель Месси

ПСЖ

 9
Неймар

Неймар

ПСЖ

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Лилль

 4
И К Ж
Эммануэль Агбаду

Эммануэль Агбаду

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Марсель

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