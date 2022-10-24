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Сегодня, 04:29

Мбаппе за три года получит 630 миллионов евро. Это четверть бюджета «ПСЖ»

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в
Килиан Мбаппе.
Фото AFP

Стали известны подробности контракта форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

Как сообщает Le Parisien, по соглашению, которое 23-летний француз заключил в мае 2022 года, фовард получит 630 миллионов евро за три года без вычета налогов. Это самая большая сумма, когда-либо выплачиваемая спортсмену. Также зарплата Мбаппе составляет четверть бюджета «ПСЖ».

К этой сумме будет добавлен бонус за лояльность в размере 70 миллионов евро в конце лета, если Мбаппе останется в «ПСЖ». Эта сумма будет увеличиваться на 10 миллионов евро за каждый сезон, что форвард будет в клубе.

При этом Мбаппе намерен покинуть «ПСЖ» из-за невыполненных обещаний по поводу трансферов и разочарования своей ролью на поле.

В текущем сезоне Мбаппе провел 15 матчей за «ПСЖ», в которых забил 14 голов и сделал 2 результативные передачи.

Источник: https://www.getfootballnewsfrance.com/2022/kylian-mbappe-to-earn-e630m-gross-salary-at-psg-over-three-years/
Килиан Мбаппе
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
2
1
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И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 12 10 2 0 32-5 32
2
 Ланс 12 8 3 1 19-8 27
3
 Лорьян 12 8 3 1 23-16 27
4
 Ренн 12 7 3 2 25-12 24
5
 Марсель 12 7 2 3 20-9 23
6
 Лилль 12 7 1 4 25-21 22
7
 Монако 12 6 3 3 23-18 21
8
 Лион 12 5 2 5 21-16 17
9
 Клермон Фут 12 5 2 5 16-19 17
10
 Тулуза 12 4 4 4 19-20 16
11
 Ницца 12 3 4 5 11-15 13
12
 Труа 12 3 4 5 21-24 13
13
 Монпелье 12 4 0 8 22-24 12
14
 Реймс 12 2 6 4 14-20 12
15
 Нант 12 2 5 5 14-20 11
16
 Осер 12 2 3 7 12-25 9
17
 Брест 12 2 3 7 14-26 9
18
 Страсбур 12 1 6 5 12-19 9
19
 Аяччо 12 2 2 8 8-19 8
20
 Анже 12 2 2 8 14-29 8
Результаты / календарь
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38 тур
21.10 22:00
Аяччо – ПСЖ
 0 : 3
22.10 18:00
Монпелье – Лион
 1 : 2
22.10 22:00
Марсель – Ланс
 0 : 1
23.10 14:00
Анже – Ренн
 1 : 2
23.10 16:00
Клермон Фут – Брест
 1 : 3
23.10 16:00
Реймс – Осер
 2 : 1
23.10 16:00
Тулуза – Страсбур
 2 : 2
23.10 16:00
Труа – Лорьян
 2 : 2
23.10 18:05
Ницца – Нант
 1 : 1
23.10 21:45
Лилль – Монако
 4 : 3
Все результаты / календарь
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ЖК
Г
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 10
Неймар

Неймар

ПСЖ

 9
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 9
П
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 9
Неймар

Неймар

ПСЖ

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Лилль

 4
И К Ж
Эммануэль Агбаду

Эммануэль Агбаду

Реймс

 10 2 2
Самюэль Жиго

Самюэль Жиго

Марсель

 8 1 2
Дион Лопи

Дион Лопи

Реймс

 9 1 2
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