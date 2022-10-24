Месси получает часть зарплаты в «ПСЖ» в криптовалюте

Стали известны подробности зарплаты нападающего Лионеля Месси в «ПСЖ», утверждает Le Parisien.

Зарплата аргентинца составляет 41 миллион евро в год до уплаты налогов. При этом часть этой суммы форвард получает в криптовалюте, также в его контракте предусмотрен бонус за лояльность.

Ранее стало известно, что Месси основал компанию Play Time Sports-Tech HoldCo LLC для инвестиций в спорт, СМИ и технологии.

Планируется, что компания будет помогать основателям стартапов в создании футбольных технологических организаций или в инвестировании в команды.

Компания будет базироваться в Кремниевой долине в Сан-Франциско.