К форварду «Бордо» Элису, которого вводили в кому из-за травмы головы, вернулась речь

Нападающий «Бордо» Альберт Элис продолжает восстановление от травмы головы, полученной 24 февраля в матче 26-го тура лиги 2 против «Генгама» (1:0).

28-летний футболист из Гондураса упал на газон после полученного во время борьбы за мяч удара по голове. Игрока госпитализировали и ввели в искусственную кому. 28 февраля игрока вывели из искусственной комы.

Как сообщает L'Equipe, последние обследования носят положительный характер, к футболисту возвращается речь и он способен самостоятельно двигаться. В субботу, 2 марта он смог посмотреть по телевизору матч «Бордо» против «Родеза» (2:2).

В ближайшие месяцы Элис продолжит восстановление по реабилитационной программе, но его возможное возвращение в футбол пока не обсуждается.

В сезоне-2023/24 Элис забил 5 голов и сделал 2 результативные передачи в 21 матче за «Бордо».