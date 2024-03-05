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5 марта, 03:15

К форварду «Бордо» Элису, которого вводили в кому из-за травмы головы, вернулась речь

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Альберт Элис.
Фото Global Look Press

Нападающий «Бордо» Альберт Элис продолжает восстановление от травмы головы, полученной 24 февраля в матче 26-го тура лиги 2 против «Генгама» (1:0).

28-летний футболист из Гондураса упал на газон после полученного во время борьбы за мяч удара по голове. Игрока госпитализировали и ввели в искусственную кому. 28 февраля игрока вывели из искусственной комы.

Как сообщает L'Equipe, последние обследования носят положительный характер, к футболисту возвращается речь и он способен самостоятельно двигаться. В субботу, 2 марта он смог посмотреть по телевизору матч «Бордо» против «Родеза» (2:2).

В ближайшие месяцы Элис продолжит восстановление по реабилитационной программе, но его возможное возвращение в футбол пока не обсуждается.

В сезоне-2023/24 Элис забил 5 голов и сделал 2 результативные передачи в 21 матче за «Бордо».

Футбол
ФК Бордо
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 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 24 16 7 1 54-19 55
2
 Брест 24 13 7 4 35-18 46
3
 Монако 24 12 6 6 44-34 42
4
 Лилль 24 11 8 5 34-20 41
5
 Ницца 25 11 7 7 24-19 40
6
 Ланс 24 11 6 7 33-24 39
7
 Марсель 24 9 9 6 38-26 36
8
 Ренн 24 9 8 7 36-29 35
9
 Реймс 24 10 4 10 30-32 34
10
 Тулуза 24 7 8 9 27-32 29
11
 Лион 24 8 4 12 25-38 28
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 Монпелье 25 6 9 10 29-34 27
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 Страсбур 24 6 8 10 25-37 26
14
 Лорьян 24 6 7 11 33-45 25
15
 Нант 24 7 4 13 23-36 25
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 Гавр 24 5 9 10 24-31 24
17
 Метц 24 5 5 14 21-37 20
18
 Клермон Фут 24 3 8 13 17-41 17
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8.03 23:00
Ницца – Монпелье
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Лорьян – Лион
 - : -
9.03 23:00
Ланс – Брест
 - : -
10.03 15:00
ПСЖ – Реймс
 - : -
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Гавр – Тулуза
 - : -
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 - : -
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Страсбур – Монако
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